Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Кьево»

Субботняя игра в Турине завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча забил Гонсало Игуаин (23-я и 84-я минуты).

После 31 матча «Ювентус» набрал 77 очков и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице. «Кьево» (38 очков) идет 11-м.

Следующий матч «Ювентус» проведет 15 апреля на выезде против «Пескары». «Кьево» в этот же день проведет выездную игру с «Кальяри».