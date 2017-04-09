Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Кьево»
МОСКВА, 9 апр —
Р-Спорт. «Ювентус» на своем поле добился победы над «Кьево» в 31-м туре чемпионата Италии по футболу.
Субботняя игра в Турине завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча забил Гонсало Игуаин (23-я и 84-я минуты).
После 31 матча «Ювентус» набрал 77 очков и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице. «Кьево» (38 очков) идет 11-м.
Следующий матч «Ювентус» проведет 15 апреля на выезде против «Пескары». «Кьево» в этот же день проведет выездную игру с «Кальяри».
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Роландо Маран
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter