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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29363551/
9 апреля 2017, 0:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Кьево»

МОСКВА, 9 апр — Р-Спорт. «Ювентус» на своем поле добился победы над «Кьево» в 31-м туре чемпионата Италии по футболу.

Субботняя игра в Турине завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча забил Гонсало Игуаин (23-я и 84-я минуты).

После 31 матча «Ювентус» набрал 77 очков и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице. «Кьево» (38 очков) идет 11-м.

Следующий матч «Ювентус» проведет 15 апреля на выезде против «Пескары». «Кьево» в этот же день проведет выездную игру с «Кальяри».

8.04.2017 21:45 основной раунд: 31-й тур Juventus Stadium
Ювентус 2:0 Кьево
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Роландо Маран
Голы
23′ Гонсало Игуаин (П. Дибала) 9
84′ Гонсало Игуаин (Ш. Лихтштайнер) 9
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Алекс Сандру 12
Андреа Барцальи 15
Даниэле Ругани 24
Сами Хедира 6
Клаудио Маркизио 8
Гонсало Игуаин 9
Пауло Дибала 21
85′ Штефан Лихтштайнер 26
Дани Алвес 23
66′ Хуан Куадрадо 7
Марио Лемина 18
72′ Стефано Стураро 27
79′ Леонардо Бонуччи 19
90 Андреа Секулин
2 Николас Сполли 55′
12 Боштьян Цесар
29 Фабрицио Каччаторе 18′
8 Иван Радованович
19 Лукас Кастро
23 Вальтер Бирса
31 Серджо Пеллиссьер
18 Массимо Гобби 45′
13 Мариано Иско
56 Перпарим Хетемай 75′
1 Джонатан де Гузман
69 Риккардо Меджорини 67′
45 Роберто Инглезе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 3
10 Угловые 2
8 Фолы 12
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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