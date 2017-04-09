«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Малаги»

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Субботняя игра в Малаге завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Сандро Рамирес (32-я минута) и Хони Родригес (90). На 65-й минуте прямую красную карточку поучил нападающий «Барсы» Неймар и оставил свою команду в меньшинстве.

Проигрыш не позволил «Барселоне» догнать по очкам лидирующий мадридский «Реал», в активе которого 72 балла и одна игра в запасе. У «сине-гранатовых осталось 69 баллов. «Малага» набрала 33 очка и вышла на 14-е место.

В следующем матче «Барса» 15 апреля примет «Реал Сосьедад», «Малага» в этот же день сыграет на выезде с «Депортиво».