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9 апреля 2017, 0:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Малаги»

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. «Барселона» на выезде потерпела поражение от «Малаги» в 31-м туре чемпионата Испании по футболу.

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Субботняя игра в Малаге завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Сандро Рамирес (32-я минута) и Хони Родригес (90). На 65-й минуте прямую красную карточку поучил нападающий «Барсы» Неймар и оставил свою команду в меньшинстве.

Проигрыш не позволил «Барселоне» догнать по очкам лидирующий мадридский «Реал», в активе которого 72 балла и одна игра в запасе. У «сине-гранатовых осталось 69 баллов. «Малага» набрала 33 очка и вышла на 14-е место.

В следующем матче «Барса» 15 апреля примет «Реал Сосьедад», «Малага» в этот же день сыграет на выезде с «Депортиво».

8.04.2017 21:45 основной раунд: 31-й тур La Rosaleda
Малага 2:0 Барселона
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мичел Энрике Луис
Голы
32′ Сандро Рамирес (П. Хуан Карлос) 19
90′ Хони (Пабло Форнальс) 21
Составы
Идрисс Камени 1
Роберто Росалес 18
37′ Федерико Рикка 15
Диего Льоренте 5
Луис Эрнандес 24
Пабло Форнальс 31
Игнасио Камачо 6
45′ Хосе Луис Ресио 14
67′ Хуанпи Аньор 10
69′ Адальберто Пеньяранда 16
82′ 83′ Перес Хуан Карлос 7
Хони 21
77′ Сандро Рамирес 19
Диас де Оливейра Шарлес 9
1 Марк-Андре тер Штеген
14 Хавьер Маскерано 87′
18 Жорди Альба 8′
23 Самюэль Юмтити 33′
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
5 Серхио Бускетс
11 да Силва Сантос Неймар 27′ 65′
24 Жереми Матье 45′
20 Серхи Роберто
6 Денис Суарес 45′
8 Андрес Иньеста
21 Андре Гомиш 61′
17 Пако Алькасер
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
8 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 3
2 Угловые 3
26 Фолы 20
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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