«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Малаги»
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. «Барселона» на выезде потерпела поражение от «Малаги» в 31-м туре чемпионата Испании по футболу.
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Субботняя игра в Малаге завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Сандро Рамирес (32-я минута) и Хони Родригес (90). На 65-й минуте прямую красную карточку поучил нападающий «Барсы» Неймар и оставил свою команду в меньшинстве.
Проигрыш не позволил «Барселоне» догнать по очкам лидирующий мадридский «Реал», в активе которого 72 балла и одна игра в запасе. У «сине-гранатовых осталось 69 баллов. «Малага» набрала 33 очка и вышла на 14-е место.
В следующем матче «Барса» 15 апреля примет «Реал Сосьедад», «Малага» в этот же день сыграет на выезде с «Депортиво».
Главные тренеры
|Мичел
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|8
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|3
|26
|Фолы
|20
|6
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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