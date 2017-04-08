«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»

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Встреча, прошедшая в субботу в Мюнхене на «Альянц-Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Роберт Левандовский (10-я и 68-я минута), забивший второй мяч с пенальти, также отличились Франк Рибери (4) и Арьен Роббен (49). Единственный мяч дортмундцев забил Рафаэл Геррейру (20).

После этой победы «Бавария» набрала 68 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги, опережая ближайшего преследователя — «РБ Лейпциг» — на 10 очков. «Боруссия» с 50 очками в активе занимает четвертую строчку.