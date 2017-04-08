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8 апреля 2017, 22:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Мюнхенская «Бавария» на своем поле разгромила дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Мюнхене на «Альянц-Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Роберт Левандовский (10-я и 68-я минута), забивший второй мяч с пенальти, также отличились Франк Рибери (4) и Арьен Роббен (49). Единственный мяч дортмундцев забил Рафаэл Геррейру (20).

После этой победы «Бавария» набрала 68 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги, опережая ближайшего преследователя — «РБ Лейпциг» — на 10 очков. «Боруссия» с 50 очками в активе занимает четвертую строчку.

8.04.2017 19:30 основной раунд: 28-й тур Allianz-Arena
Бавария 4:1 Боруссия Д
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Карло Анчелотти Томас Тухель
Голы
4′ Франк Рибери (Ф. Лам) 7
10′ Роберт Левандовски 9
49′ Арьен Роббен (Ф. Рибери) 10
68′ Роберт Левандовски 9
13 Рафаэл Геррейру 20′
Составы
Свен Ульрайх 26
Филипп Лам 21
Давид Алаба 27
Джером Боатенг 17
Арьен Роббен 10
63′ Артуро Видаль 23
Тиагу Алькантара 6
Хаби Алонсо 14
79′ Хави Мартинес 8
Матс Хуммельс 5
74′ Франк Рибери 7
Дуглас Коста 11
24′ 72′ Роберт Левандовски 9
Джошуа Киммих 32
38 Роман Бюрки 68′
5 Марк Бартра 45+1′
25 Сократис Папастатопулос
28 Маттиас Гинтер
30 Феликс Пасслак 36′
29 Марсель Шмельцер
22 Кристиан Пулишич
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
13 Рафаэл Геррейру 69′
24 Микель Мерино
27 Гонсало Кастро 45′
18 Себастьян Роде
7 Усман Дембеле 59′
9 Эмре Мор
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 3
6 Угловые 3
14 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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