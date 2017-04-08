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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29362418/
8 апреля 2017, 20:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Фалькао принёс «Монако» победу над «Анже»

«Монако» одержал минимальную победу над «Анже» в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 61-й минуте матча с передачи полузащитника Набиля Дирара забил нападающий Радамель Фалькао.

«Монако» набрал 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице французского первенства, опережая «Ниццу» на четыре балла, а «ПСЖ» — на шесть. «Анже» (39) находится на 12-й позиции.

8.04.2017 18:00 основной раунд: 32-й тур Raymond Kopa
Анже 0:1 Монако
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Стефан Мулен Леонарду Жардим
Голы
9 Радамель Фалькао 61′
Составы
Александр Летелье 30
Исмаэль Траоре 8
Ромен Тома 24
Венсан Мансо 29
77′ Тома Мангани 5
84′ Шейк Ндой 17
Фамара Дьедиу 9
Пьеррик Капель 15
81′ Батист Сантамария 18
Жиль Сюню 10
64′ Кевин Бериго 2
Жонатан Бамба 22
62′ Карл Токо Экамби 7
Николя Пепе 19
1 Даниэль Субашич
2 Фабинью
5 Жемерсон
23 Бенжамен Менди
25 Камиль Глик
38 Альмами Туре
14 Темуе Бакайоко
18 Валер Жермен
7 Набиль Дирар 90′ 77′
19 Джибриль Сидибе
10 Бернарду Силва 65′
27 Тома Лемар
9 Радамель Фалькао 83′
8 Жоау Моутинью
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 6
4 Угловые 6
13 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бартоломье Варела (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
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