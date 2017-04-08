Гол Фалькао принёс «Монако» победу над «Анже»

Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный гол на 61-й минуте матча с передачи полузащитника Набиля Дирара забил нападающий Радамель Фалькао.



«Монако» набрал 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице французского первенства, опережая «Ниццу» на четыре балла, а «ПСЖ» — на шесть. «Анже» (39) находится на 12-й позиции.