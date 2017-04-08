Гол Фалькао принёс «Монако» победу над «Анже»
«Монако» одержал минимальную победу над «Анже» в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 61-й минуте матча с передачи полузащитника Набиля Дирара забил нападающий Радамель Фалькао.
«Монако» набрал 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице французского первенства, опережая «Ниццу» на четыре балла, а «ПСЖ» — на шесть. «Анже» (39) находится на 12-й позиции.
Главные тренеры
|Стефан Мулен
|Леонарду Жардим
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Бартоломье Варела (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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