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8 апреля 2017, 19:45 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

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В составе хозяев забитым мячом отметился Пепе (52-я минута), у гостей отличился Антуан Гризманн (85). Обе команды прервали свои победные серии, состоявшие из пяти матчей.

В турнирной таблице «Реал» продолжает лидировать, набрав 72 очка и на три балла опережая ближайшего преследователя «Барселону». «Атлетико» с 62 очками идет третьим.

«Реал» в следующем туре в гостях сыграет со «Спортингом», «Атлетико» на своем поле примет «Осасуну». Обе встречи пройдут 15 апреля.

Ранее в субботу «Эспаньол» со счетом 1:0 обыграл «Алавес».

8.04.2017 17:15 основной раунд: 31-й тур Santiago Bernabeu
Реал 1:1 Атлетико
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Диего Симеоне
Голы
52′ Пепе (Т. Кроос) 3
7 Антуан Гризманн (А. Корреа) 85′
Составы
Кейлор Навас 1
88′ Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
Серхио Рамос 4
37′ Каземиру 14
Лука Модрич 19
Карим Бензема 9
Криштиану Роналду 7
67′ Пепе 3
Фернандес Иглесиас Начо 6
76′ Тони Кроос 8
Франсиско Роман Иско 22
60′ 81′ Гарет Бэйл 11
Лукас Васкес 17
13 Ян Облак
20 Хуанфран
3 Филипе Луис
2 Диего Годин
15 Стефан Савич
6 Коке 89′
14 Габриэль Фернандес Габи
7 Антуан Гризманн
10 Янник Феррейра-Карраско 88′
24 Хосе Хименес
8 Ньигес Сауль 62′ 52′
11 Анхель Корреа
9 Хосе Санс Фернандо Торрес 78′
22 Томас Партей
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 4
6 Угловые 2
12 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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