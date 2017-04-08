«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
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В составе хозяев забитым мячом отметился Пепе (52-я минута), у гостей отличился Антуан Гризманн (85). Обе команды прервали свои победные серии, состоявшие из пяти матчей.
В турнирной таблице «Реал» продолжает лидировать, набрав 72 очка и на три балла опережая ближайшего преследователя «Барселону». «Атлетико» с 62 очками идет третьим.
«Реал» в следующем туре в гостях сыграет со «Спортингом», «Атлетико» на своем поле примет «Осасуну». Обе встречи пройдут 15 апреля.
Ранее в субботу «Эспаньол» со счетом 1:0 обыграл «Алавес».
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Диего Симеоне
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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