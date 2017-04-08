«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

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В составе хозяев забитым мячом отметился Пепе (52-я минута), у гостей отличился Антуан Гризманн (85). Обе команды прервали свои победные серии, состоявшие из пяти матчей.

В турнирной таблице «Реал» продолжает лидировать, набрав 72 очка и на три балла опережая ближайшего преследователя «Барселону». «Атлетико» с 62 очками идет третьим.

«Реал» в следующем туре в гостях сыграет со «Спортингом», «Атлетико» на своем поле примет «Осасуну». Обе встречи пройдут 15 апреля.

Ранее в субботу «Эспаньол» со счетом 1:0 обыграл «Алавес».