Левандовски и Обамеянг сыграют с первых минут в матче «Бавария» — «Боруссия»
Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на матч 28-го тура чемпионата Германии.
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У хозяев в атаке с первых минут сыграет Роберт Левандовски, у гостей —
Состав «Баварии»: Ульрайх, Лам, Алаба, Боатенг, Видаль, Мартинес, Алонсо, Роббен, Алькантара, Рибери, Левандовски.
Состав «Боруссии»: Бюрки, Шмельцер, Бартра, Папастатопулос, Гинтер, Геррейро, Пасслак, Кастро, Пулишич, Обамейянг, Дембеле.
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