Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29362075/
8 апреля 2017, 19:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Левандовски и Обамеянг сыграют с первых минут в матче «Бавария» — «Боруссия»

Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на матч 28-го тура чемпионата Германии.

Стали известны стартовые составы Баварии и дортмундской <span class=error>Боруссии</span> на матч 28-го тура чемпионата Германии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

У хозяев в атаке с первых минут сыграет Роберт Левандовски, у гостей — Пьер-Эмерик Обамейянг.

Состав «Баварии»: Ульрайх, Лам, Алаба, Боатенг, Видаль, Мартинес, Алонсо, Роббен, Алькантара, Рибери, Левандовски.

Состав «Боруссии»: Бюрки, Шмельцер, Бартра, Папастатопулос, Гинтер, Геррейро, Пасслак, Кастро, Пулишич, Обамейянг, Дембеле.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
06 апреля

Наш футбол пойдет под сокращение. Важнейший текст

Глушаков объяснил, почему Карреры нет на командных фотографиях "Спартака"

Стадион на Крестовском строят рабы из КНДР