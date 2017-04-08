«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Стоком», «Манчестер Сити» обыграл «Халл»

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Сток Сити» (2:1). После первого тайма красные уступали из-за мяча Джонатана Уолтерса, но во второй половине игры вышедшие на замену Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо принесли гостям победу.



«Манчестер Сити» на «Этихаде» победил «Халл Сити» (3:1). На 31-й минуте защитник «тигров» Ахмед Эль-Мухамади забил в собственные ворота, а во втором тайме Серхио Агуэро и Фабиан Делф закрепили победу «горожан». Гол престижа в составе «Халла» на свой счёт записал Андреа Раноккия.



В других матчах тура «Вест Бромвич Альбион» проиграл «Саутгемптону» (0:1), «Вест Хэм Юнайтед» одолел «Суонси Сити» (1:0), а «Мидлсбро» сыграл вничью с «Бёрнли» (0:0).