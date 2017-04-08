Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29362066/
8 апреля 2017, 19:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Стоком», «Манчестер Сити» обыграл «Халл»

В чемпионате Англии состоялось пять матчей 32-го тура.

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Сток Сити» (2:1). После первого тайма красные уступали из-за мяча Джонатана Уолтерса, но во второй половине игры вышедшие на замену Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо принесли гостям победу.

«Манчестер Сити» на «Этихаде» победил «Халл Сити» (3:1). На 31-й минуте защитник «тигров» Ахмед Эль-Мухамади забил в собственные ворота, а во втором тайме Серхио Агуэро и Фабиан Делф закрепили победу «горожан». Гол престижа в составе «Халла» на свой счёт записал Андреа Раноккия.

В других матчах тура «Вест Бромвич Альбион» проиграл «Саутгемптону» (0:1), «Вест Хэм Юнайтед» одолел «Суонси Сити» (1:0), а «Мидлсбро» сыграл вничью с «Бёрнли» (0:0).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!