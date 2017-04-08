«РБ Лейпциг» вырвал победу над «Байером», «Шальке» разгромил «Вольфсбург»

Идущий на втором месте «РБ Лейпциг» дома вырвал победу над «Байером» (1:0). На 88-й минуте хозяева остались вдесятером, но в добавленное арбитром время Юссуф Поульсен принёс команде Маркуса Вайнцирля три очка.



«Шальке» одержал разгромную победу над «Вольфсбургом» (4:1). Голами в составе «кобальтовых» отметились Леон Горецка, Даниэль Калиджиури и Гвидо Бургшталлер, оформивший дубль. За «волков» мяч престижа с пенальти забил Марио Гомес.



В других матчах тура «Гамбург» благодаря дублю Аарона Ханта переиграл «Хоффенхайм» (2:1), мёнхенгладбахская «Боруссия» на выезде победила «Кёльн» (3:2), а «Фрайбург» был сильнее «Майнца» (1:0).