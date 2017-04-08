Мозырская «Славия» победила «Городею» в матче чемпионата Беларуси
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу завершился очередной матч второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В Мозыре футболисты местной «Славии» принимали «Городею» и победили со счетом 1:0 благодаря голу Александра Котлярова на 79-й минуте встречи.
Такой же результат был зафиксирован в первом матче сегодняшнего игрового дня — гродненский «Неман» обыграл на выезде футболистов «Ислочи». Гол на счету Павла Савицкого.
Позже футболисты «Витебска» примут у себя дома могилевский «Днепр».
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