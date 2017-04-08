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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29361797/
8 апреля 2017, 19:14 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Мозырская «Славия» победила «Городею» в матче чемпионата Беларуси

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу завершился очередной матч второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такой же результат был зафиксирован в первом матче сегодняшнего игрового дня — гродненский Неман обыграл на выезде футболистов <span class=error>Ислочи</span>. Гол на счету Павла Савицкого. Увеличить
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В Мозыре футболисты местной «Славии» принимали «Городею» и победили со счетом 1:0 благодаря голу Александра Котлярова на 79-й минуте встречи.

Такой же результат был зафиксирован в первом матче сегодняшнего игрового дня — гродненский «Неман» обыграл на выезде футболистов «Ислочи». Гол на счету Павла Савицкого.

Позже футболисты «Витебска» примут у себя дома могилевский «Днепр».

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