Мозырская «Славия» победила «Городею» в матче чемпионата Беларуси

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В Мозыре футболисты местной «Славии» принимали «Городею» и победили со счетом 1:0 благодаря голу Александра Котлярова на 79-й минуте встречи.

Такой же результат был зафиксирован в первом матче сегодняшнего игрового дня — гродненский «Неман» обыграл на выезде футболистов «Ислочи». Гол на счету Павла Савицкого.

Позже футболисты «Витебска» примут у себя дома могилевский «Днепр».