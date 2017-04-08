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8 апреля 2017, 16:41 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФК «Тоттенхэм» одержал шестую победу подряд, разгромив «Уотфорд» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Уотфордом» со счетом 4:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

<em>МОСКВА 8 апреля. /ТАСС/. </em>Тоттенхэм одержал крупную победу над <span class=error>Уотфордом</span> со счетом 4:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Делле Алли (33-я минута), Эрик Дайер (39) и Сон Хын Мин (44, 54). Для «шпор» эта победа стала шестой подряд в первенстве страны.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает второе место (68 очков) и на четыре балла отстает от лидера чемпионата «Челси». «Уотфорд» с 37 очками идет 10-м.

В следующем матче «Тоттенхэм» на своем поле примет «Борнмут», «Уотфорд» также дома сыграет с клубом «Суонси». Обе встречи пройдут 15 апреля.

8.04.2017 14:30 основной раунд: 32-й тур White Hart Lane
Тоттенхэм Хотспур 4:0 Уотфорд
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Вальтер Маццарри
Голы
33′ Деле Алли 20
39′ Эрик Дайер 15
44′ Сон Хын Мин 7
55′ Сон Хын Мин 7
Составы
Юго Ллорис 1
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Киран Триппьер 16
Бен Дэйвис 33
Эрик Дайер 15
Деле Алли 20
Кристиан Эриксен 23
74′ Мусса Дембеле 19
Мусса Сиссоко 17
88′ Сон Хын Мин 7
Джошуа Онома 25
60′ Винсент Янссен 9
Харри Кейн 10
1 Эурелиу Гомес
6 Эдриан Мариаппа
15 Крейг Каткарт
22 Дарил Янмат
25 Хосе Холевас
8 Том Клеверли
10 Айзек Саксесс
21 М`Бей Ньянг
16 Абдулай Дукуре 59′ 34′
18 Хуан Суньига
7 Нордин Амрабат 70′
9 Трой Дини
33 Стефано Окака Чука 85′
27 Кристиан Кабаселе
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
7 Угловые 5
12 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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