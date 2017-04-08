ФК «Тоттенхэм» одержал шестую победу подряд, разгромив «Уотфорд» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Уотфордом» со счетом 4:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Забитыми мячами отметились Делле Алли (33-я минута), Эрик Дайер (39) и Сон Хын Мин (44, 54). Для «шпор» эта победа стала шестой подряд в первенстве страны.
В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает второе место (68 очков) и на четыре балла отстает от лидера чемпионата «Челси». «Уотфорд» с 37 очками идет 10-м.
В следующем матче «Тоттенхэм» на своем поле примет «Борнмут», «Уотфорд» также дома сыграет с клубом «Суонси». Обе встречи пройдут 15 апреля.
|8.04.2017 14:30
|основной раунд: 32-й тур
|White Hart Lane
|Тоттенхэм Хотспур
|4:0
|Уотфорд
|Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
|Маурисио Покеттино
|Вальтер Маццарри
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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