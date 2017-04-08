ФК «Тоттенхэм» одержал шестую победу подряд, разгромив «Уотфорд» в матче чемпионата Англии

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Забитыми мячами отметились Делле Алли (33-я минута), Эрик Дайер (39) и Сон Хын Мин (44, 54). Для «шпор» эта победа стала шестой подряд в первенстве страны.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает второе место (68 очков) и на четыре балла отстает от лидера чемпионата «Челси». «Уотфорд» с 37 очками идет 10-м.

В следующем матче «Тоттенхэм» на своем поле примет «Борнмут», «Уотфорд» также дома сыграет с клубом «Суонси». Обе встречи пройдут 15 апреля.