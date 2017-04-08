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8 апреля 2017, 16:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Пьятти принес «Эспаньолу» победу над «Алавесом» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. «Эспаньол» победил дома «Алавес» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный гол в составе «Эспаньола» на 56-й минуте забил Пабло Пьятти.

«Эспаньол» с 46 очками занимает девятое место в Примере, «Алавес» с 40 баллами — 11-й.

8.04.2017 14:00 основной раунд: 31-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Эспаньол 1:0 Алавес
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Маурисио Пеллегрино
Голы
56′ Пабло Пьятти (С. Давид Лопес) 19
Составы
90+1′ Родригес Диего Лопес 13
Аарон Кариколь 29
73′ Родригес Хави Лопес 16
Диего Рейес 23
90+1′ Мата Виктор Санчес 4
Хосе Мануэль Хурадо 14
Сильва Давид Лопес 15
Херард Морено 7
85′ Марк Рока 28
Папакули Диоп 20
57′ Фелипе Кайседо 10
Каррилью Леу Баптистан 11
75′ Пабло Пьятти 19
Эрнан Перес 17
1 Фернандо Флорес Пачеко
5 Виктор Сиснерос Лагуардия 90+1′
15 Тео Эрнандес
24 Зухаир Феддаль 90+1′
6 Маркос Льоренте
8 Виктор Камараса
19 Мануэль Гарсия
20 Силва Дейверсон
2 Родригу Эли 67′
22 Мартин Карлос Вигарай
17 Эдгар Мендес 80′ 51′
11 Перес Ибаи Гомес
21 Франсиско Фемения Кико 67′
10 Оскар Ромеро
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 0
5 Угловые 3
11 Фолы 13
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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