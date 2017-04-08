Гол Пьятти принес «Эспаньолу» победу над «Алавесом» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. «Эспаньол» победил дома «Алавес» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный гол в составе «Эспаньола» на 56-й минуте забил Пабло Пьятти.
«Эспаньол» с 46 очками занимает девятое место в Примере, «Алавес» с 40 баллами — 11-й.
|8.04.2017 14:00
|основной раунд: 31-й тур
|RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
|Санчес Флорес Кике
|Маурисио Пеллегрино
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|0
|5
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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