Гол Пьятти принес «Эспаньолу» победу над «Алавесом» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный гол в составе «Эспаньола» на 56-й минуте забил Пабло Пьятти.

«Эспаньол» с 46 очками занимает девятое место в Примере, «Алавес» с 40 баллами — 11-й.