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«Волынь» еще не потеряла шансов на спасение. Например, сегодняшний матч. В случае победы лучане гарантированно улучшили бы свои позиции относительно одного из двух конкурентов — «Карпат» или «Днепра» (а, возможно, в отношении обоих сразу), поскольку конкуренты играют между собой. Однако команде Кварцяного в первую очередь стоит смотреть на себя. Потому что в поединке против «Стали» лучане не были фаворитами. Каменчане прекрасно начали 2017-й календарный год, но в последнем туре «Карпаты» опустили «Сталь» на землю. Леонид Кучук не желал еще раз пережить неприятных полтора часа.

«Сталь» не удивила составом. Возможно, маленькой неожиданностью стал выход в основе Эдгара Малакяна, который вместе с Денисом Васиным помогал в атаке Роману Дебелко. Максим Каленчук и Роман Карасюк традиционно для себя расположились в центре поля. На флангах действовали Леандро и Павел Пашаев. Перед воротами Юрия Панькива — трое защитников: Николай Ищенко, Милош Стаменкович и Артем Шабанов.

Виталий Кварцяный в центр защиты делегировал юного Руслана Марушку. Тот работал в паре с единственным легионером «Волыни» Михой Горопевшеком. Фланги защиты — Юрий Тетеренко и Владислав Шаповал. Еще один сюрприз — это отсутствие в основе Анатолия Диденко. Номинально на его месте должен был играть Ярослав Деда. Юрий Романюк расположился на правом фланге полузащиты, Редван Мемешев действовал на противоположной стороне. Острие атаки — Сергей Петров.

В первом тайме «Сталь» владела минимальным преимуществом. Матч развивался медленно, ни одна из команд не демонстрировала быстрого темпа. Первый достойный момент возник на десятой минуте. Леандро прошел своим флангом, обыгрался с Дебелко и пробил по воротам. Кичак справился с выстрелом, но на добивании вновь оказался Леандро. На этот раз, правда, пробить точно бразилец не сумел.

С натяжкой к опасным можно отнести удар Карасюка. Мяч опустился у стойки ворот «Волыни» с внешней стороны сетки. После этого ответила «Волынь: Мемешев умудрился пробить головой после подачи с фланга, однако перед тем Редван нарушил правила против своего оппонента.

В игре наступило затишье. Длилось оно примерно до тридцатой минуты, когда Эдгар Малакян удачно убежал на фланге от оппонентов и прострелил в направлении партнера. В ситуацию вмешался Кичак, сыграв на перехвате. Несильный удар Дебелко с острого угла Артем также «съел» — задача не была сложной. Уже в конце тайма на удобную ударную позицию вырвался Васин, но Горопевшек успел в подкате выбить мяч.

Во втором тайме «Волынь» усложнила сопернику жизнь. Гости добавили плотности, а также повысили скорость перемещения по полю. Хотя моменты снова возникали у ворот Кичака. Стаменкович неплохо пробил после подачи углового, а через минуту — Васин нанес удар, воспользовавшись навесом Леандро. Оба раза мяч не попал в рамку.

Позже к обстрелу ворот Кичака присоединился Ищенко, но по качеству удар Николая ничем не отличался от предыдущих, исполненных его партнерами. Это была середина второго тайма. «Волыни» надоело находиться в напряжении, что обусловило активный переход к атаке. И свой момент лучане создали, но не использовали. Миха подключился к стандарту и сумел выйти на ударную позицию. С близкого расстояния словак нанес удар по почти пустым воротам — Артем Шабанов, заблокировавший полет мяча, появился ниоткуда.

К этому моменту гости потратили все силы. Потому как финальный отрезок поединка «Волынь» провела очень вяло, чем не могла не воспользоваться «Сталь». Леонид Кучук вовремя бросил в бой Кваме Карикари, который и оформил дубль. Африканец реализовал два выхода один на один. Оба раза — это ужасные ошибки луцкой защиты. Сначала — после короткой передачи Максима Каленчука, а затем — с передачи от центральной линии и после продолжительного рейда самого Карикари.

«Стала» лучше использовала имеющиеся у нее ресурсы. «Волынь» выглядела неплохо, но могла рассчитывать разве что на ничью… Если бы чуть больше сил осталось на последних минутах.

8 апреля. Днепр. Стадион «Метеор»

Главный арбитр — Евгений Арановский (Киев)

Группа ІІ



«Сталь» (Каменское) — «Волынь» (Луцк) 2:0

Голы: Кваме Карикари 87, Кваме Карикари 90+4 «Сталь»: Юрий Панькив — Павел Пашаев — Артем Шабанов, Милош Стаменкович, Николай Ищенко — Леандро — Максим Каленчук, Роман Карасюк — Денис Васин (Марьян Мысык 75), Эдгар Малакян (Максим Задерака 66) — Роман Дебелко (Кваме Карикари 66) «Волынь»: Артем Кичак — Юрий Тетеренко, Миха Горопевшек, Руслан Марушка, Владислав Шаповал — Александр Чепелюк, Олег Герасимюк — Юрий Романюк (Дмитрий Задерецкий 63), Ярослав Деда (Артем Дудик 46), Редван Мемешев — Сергей Петров (Анатолий Диденко 84) Предупреждения: Максим Каленчук 82 — Редван Мемешев 29 Сергей Петров 38, Дмитрий Задерецкий 82.