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8 апреля 2017, 16:13 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Первая лига. «Смолевичи"-СТИ обыграли «Лиду» и другие результаты

В стартовом туре чемпионата Беларуси среди команд первой лиги «Смолевичи"-СТИ обыграли «Лиду» — 3:1, «Сморгонь» нанесла поражение «Энергетику"-БГУ — 2:1, а «Орша» уступила «Волне» — 0:1.

Смолевичи-СТИ — Лида — 3:1
Голы: 1:0 — Горбачик (4). 2:0 — Горбачик (39). 2:1 — Головчик (51). 3:1 — Ковалюк (65).

Энергетик-БГУ (Минск) — Сморгонь — 1:2
Голы: 0:1 — Козко (15). 0:2 — Ганич (29). 1:2 — Садовский (33).

Орша — Волна (Пинск) — 0:1
Голы: 0:1 — Прокопчик (57, автогол).

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