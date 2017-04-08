С переменным успехом

Премьер-Лига

5-й тур, 8 апреля



«Шахтер» — «Кайрат» 1:4 (0:3)

Голы: Исаэль 12 (0:1), Гоу 18 (0:2), Гоу 19 (0:3), Гоу 66 (0:4), Омиртаев 77 (1:4)



Ожидаемой борьбы не получилось, всему виной были ошибки карагандинцев в обороне. Сразу три быстрых гола записали себе в актив гости, игра была сделана, оставалось только завершить. Хет-трик оформил Жерар Гоу, ну и конечно стоит отметить гол Оралхана Омиртаева, чей дальний удар получился украшением поединка и стал хоть какой-то компенсацией поклонникам «горняков». За алматинцами будем наблюдать дальше, а «Шахтеру» пора сделать серьезные выводы.





«Актобе» — «Акжайык» 1:1 (0:1)

Голы: Сапанов 9 (0:1), Кассиано 85 (1:1)

Удаление: Валиуллин 79



Неровный состав, в котором казахстанцы явно не соответствуют уровню легионеров, не дает стабильно набирать очки «Актобе». Уже как бы ни старалась команда, мало что получается. Вот и в очередном противостоянии с уральским «Акжайыком», соперник был более сыгран и выглядел целостнее, это и помогло ему взять один балл. Могли гости увезти и победу, однако удаление Руслана Валиуллина сыграло им в минус…



«Тараз» — «Ордабасы» 2:1 (2:1)

Голы: Мухаметшин 15 (1:0), Толебек 30 (1:1), Кожамберды 31 (2:1)



Таразцы преуспевают в игре от обороны, а сегодня смогли и в атаке. Быстрый гол Руслана Мухаметшина помог им поверить в себя, однако Мардан Толебек счет сравнял, горевать пришлось недолго, через минуту Жакып Кожамберды восстановил перевес, и этот мяч стал последним. «Ордабасы» явно сбавляет, не так действует, как это было в стартовых турах. «Тараз» же сыгрывается, и кто знает, на что он способен.



«Кайсар» — «Тобол» 0:0



Центральная игра получилась интересной, и, несмотря на отсутствие голов, зрителям должно было быть интересно. Кызылординцы старались действовать первым номером, но костанайцы зарекомендовали себя в этом чемпионате, как команда, которая мало пропускает, и забить им очень трудно. Вот и получилось, что оборона «Тобола» оказалась сильнее атаки «Кайсара». Поделили очки, и в целом вполне заслужено.



