«Неман» выиграл у «Ислочи»
В матче 2-го тура первенства страны по футболу «Неман» выиграл у «Ислочи» в гостях — 1:0.
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ИСЛОЧЬ — НЕМАН — 0:1
Минск. 8 апреля. Стадион ФК «Минск». 14.00.
Судьи — А. Кульбаков, Д. Емельянчиков, С. Теслюк (все — Гомель); В. Ищенко (Речица), С. Цинкевич (Осиповичи).
ИСЛОЧЬ: Сороко — Ясюкевич, Джон, Сверчинский, Зюлев (Патоцкий, 46, Лынько, 86), Шагойко, Валеев, Папуш, Близнюк, Осипенко, Петров (Холодинский, 46).
Запасные: Туранок, Кротов, Тараканов, Рочев.
НЕМАН: Курганский — Кантария, Абуна, Зубков, Бебей, Локтионов (Анюкевич, 82), Жуковский, Савостьянов, Якимов (Рудик, 58), Яроцкий (Климович, 46), Савицкий.
Запасные: Журов, Яблонский, Хлебосолов, Бомбель.
ГОЛ: 0:1 — Савицкий (74).