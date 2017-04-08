Бразильский футбольный клуб превратил номера на форме в ценники

К игровому номеру через запятую мелким шрифтом дописываются еще несколько цифр, что образует цену на определенный товар в этой сети супермаркетов. Названия товаров прописаны выше вместо фамилий игроков.

Пока что в этой форме футболисты провели один матч, проиграв на выезде клубу «Виктория» со счетом 0:6 в матче чемпионата штата Баияно.