Бразильский футбольный клуб превратил номера на форме в ценники
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб четвертого дивизиона чемпионата Бразилии «Флуминенсе де Фейра» проводит совместную маркетинговую кампанию с сетью супермаркетов, в ходе которой игровые номера на футболках выступают в качестве ценников в этих магазинах. Об этом сообщает испанская газета AS.
К игровому номеру через запятую мелким шрифтом дописываются еще несколько цифр, что образует цену на определенный товар в этой сети супермаркетов. Названия товаров прописаны выше вместо фамилий игроков.
Пока что в этой форме футболисты провели один матч, проиграв на выезде клубу «Виктория» со счетом 0:6 в матче чемпионата штата Баияно.
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