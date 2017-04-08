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8 апреля 2017, 14:20 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Отчет о матче Премьер-Лиги «Шахтер» — «Кайрат» 1:4

Алматинский «Кайрат» в выездном матче уверенно обыграл карагандинский «Шахтер».

<span class=error>Алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> в выездном матче уверенно обыграл карагандинский Шахтер. Увеличить
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«Шахтер» — «Кайрат» 1:4 (0:3)
Голы: Исаэль 12 (0:1), Гоу 18 (0:2), Гоу 19 (0:3), Гоу 66 (0:4), Омиртаев 77 (1:4).

Алматинский «Кайрат» в выездном матче уверенно обыграл карагандинский «Шахтер».

Первый момент в игре произошел на пятой минуте, когда после углового, Исаэль пробил по воротам — Шацкий всё контролировал.

Спустя всего 7 минут, Исаэль сумел реализовать свой шанс. Ударом из-под защитника, бразилец открыл счет в матче — 0:1. Дальше сценарий матч приобрел еще более интересные черты. На 17 минуте тайма, счет в матче удвоил Жерар Гоу, который после фланговой передачи, первым касанием отправил мяч в сетку ворот — 0:2.

 Уже через две минуты после второго гола, дубль оформил всё тот же Гоу: приблизившись к штрафной площади гостей, ивуариец довел счет до разгромного — 0:3. Хозяева поля провели несколько атак, в одной из них Маркович фолил у собственной штрафной и получил желтую карточку. Стандарт «горняков» ни к чему не привел и ушли на перерыв команды.

Вторая половина игры началась с переменных атак игроков «Шахтера», но на счет они не повлияли. Пожалуй, точку в матче поставил третий матч Гоу в ворота карагандинцев — хетт-трик у нападающего и 4:0 горят на табло.

На 77 минуте, «Шахтер» усилиями Омиртаева один мяч отыграл — 1:4. В дальнейшем встреча прошла без острых моментов, команды, видимо, доигрывали матч.

В итоге, долгожданные три очка — и победа «Кайрата» 1:4.

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