«Шахтер» — «Кайрат» 1:4 (0:3)

Голы: Исаэль 12 (0:1), Гоу 18 (0:2), Гоу 19 (0:3), Гоу 66 (0:4), Омиртаев 77 (1:4).



Алматинский «Кайрат» в выездном матче уверенно обыграл карагандинский «Шахтер».



Первый момент в игре произошел на пятой минуте, когда после углового, Исаэль пробил по воротам — Шацкий всё контролировал.



Спустя всего 7 минут, Исаэль сумел реализовать свой шанс. Ударом из-под защитника, бразилец открыл счет в матче — 0:1. Дальше сценарий матч приобрел еще более интересные черты. На 17 минуте тайма, счет в матче удвоил Жерар Гоу, который после фланговой передачи, первым касанием отправил мяч в сетку ворот — 0:2.



Уже через две минуты после второго гола, дубль оформил всё тот же Гоу: приблизившись к штрафной площади гостей, ивуариец довел счет до разгромного — 0:3. Хозяева поля провели несколько атак, в одной из них Маркович фолил у собственной штрафной и получил желтую карточку. Стандарт «горняков» ни к чему не привел и ушли на перерыв команды.



Вторая половина игры началась с переменных атак игроков «Шахтера», но на счет они не повлияли. Пожалуй, точку в матче поставил третий матч Гоу в ворота карагандинцев — хетт-трик у нападающего и 4:0 горят на табло.



На 77 минуте, «Шахтер» усилиями Омиртаева один мяч отыграл — 1:4. В дальнейшем встреча прошла без острых моментов, команды, видимо, доигрывали матч.



В итоге, долгожданные три очка — и победа «Кайрата» 1:4.