Отчет о матче Премьер-Лиги «Шахтер» — «Кайрат» 1:4
Алматинский «Кайрат» в выездном матче уверенно обыграл карагандинский «Шахтер».
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«Шахтер» — «Кайрат» 1:4 (0:3)
Голы: Исаэль 12 (0:1), Гоу 18 (0:2), Гоу 19 (0:3), Гоу 66 (0:4), Омиртаев 77 (1:4).
Алматинский «Кайрат» в выездном матче уверенно обыграл карагандинский «Шахтер».
Первый момент в игре произошел на пятой минуте, когда после углового, Исаэль пробил по воротам — Шацкий всё контролировал.
Спустя всего 7 минут, Исаэль сумел реализовать свой шанс. Ударом
Уже через две минуты после второго гола, дубль оформил всё тот же Гоу: приблизившись к штрафной площади гостей, ивуариец довел счет до разгромного — 0:3. Хозяева поля провели несколько атак, в одной из них Маркович фолил у собственной штрафной и получил желтую карточку. Стандарт «горняков» ни к чему не привел и ушли на перерыв команды.
Вторая половина игры началась с переменных атак игроков «Шахтера», но на счет они не повлияли. Пожалуй, точку в матче поставил третий матч Гоу в ворота карагандинцев —
На 77 минуте, «Шахтер» усилиями Омиртаева один мяч отыграл — 1:4. В дальнейшем встреча прошла без острых моментов, команды, видимо, доигрывали матч.
В итоге, долгожданные три очка — и победа «Кайрата» 1:4.
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