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8 апреля 2017, 13:43 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Главный тренер «Ювентуса» Аллегри продлит контракт с клубом до 2020 года

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт.

Наставник туринского <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт. Увеличить
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Об этом сообщает La Stampa. Новое соглашения 49-летнего специалиста будет рассчитано до 2020 года.

Ранее сообщалось, что в услугах итальянца были заинтересованы «Барселона», «Арсенал» и «ПСЖ».

Аллегри тренирует «Ювентус» с 2014 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Италии и доходил до финала Лиги чемпионов.

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