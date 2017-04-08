Главный тренер «Ювентуса» Аллегри продлит контракт с клубом до 2020 года
Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт.
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Об этом сообщает La Stampa. Новое соглашения 49-летнего специалиста будет рассчитано до 2020 года.
Ранее сообщалось, что в услугах итальянца были заинтересованы «Барселона», «Арсенал» и «ПСЖ».
Аллегри тренирует «Ювентус» с 2014 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Италии и доходил до финала Лиги чемпионов.
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