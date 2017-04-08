Каррера является одним из кандидатов на пост наставника «Ромы»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вошел в число кандидатов на пост наставника «Ромы».
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Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Смена рулевого у римлян может произойти в случае ухода Лучиано Спалетти, контракт которого истекает по окончании сезона.
«Рома» рассматривает кандидатуры других тренеров, среди которых числятся Роберто Манчини, Винченцо Монтелла, Эусебио Ди Франческо, Джан Пьеро Гасперини, Маурицио Сарри и нынешний наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.
«Спартак» после 21-го тура лидирует в таблице РФПЛ.
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