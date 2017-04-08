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8 апреля 2017, 13:21 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Каррера является одним из кандидатов на пост наставника «Ромы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вошел в число кандидатов на пост наставника «Ромы».

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> вошел в число кандидатов на пост наставника <span class=error>Ромы</span>. Увеличить
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Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Смена рулевого у римлян может произойти в случае ухода Лучиано Спалетти, контракт которого истекает по окончании сезона.

«Рома» рассматривает кандидатуры других тренеров, среди которых числятся Роберто Манчини, Винченцо Монтелла, Эусебио Ди Франческо, Джан Пьеро Гасперини, Маурицио Сарри и нынешний наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.

«Спартак» после 21-го тура лидирует в таблице РФПЛ.

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