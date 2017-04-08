Участие Таната Нусербаева в матче пятого тура КПЛ с «Таразом» находится под вопросом
Форвард «Ордабасы» Танат Нусербаев может не сыграть в выездном матче с «Таразом» в рамках пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает KazFootball.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во встрече четвертого тура с «Окжетпесом» Танат Нусербаев получил травму и пропустил перенесенный матч 18-го тура против «Тобола». Не исключено, что и игру с «Таразом» пропустит. А вот капитан шымкентского клуба Азат Нургалиев должен помочь своим партнерам.
В нынешнем сезоне Танат Нусербаев забил два гола в четырех матчах за южан.
Отметим, что все игры пятого тура
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter