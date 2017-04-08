Участие Таната Нусербаева в матче пятого тура КПЛ с «Таразом» находится под вопросом

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Во встрече четвертого тура с «Окжетпесом» Танат Нусербаев получил травму и пропустил перенесенный матч 18-го тура против «Тобола». Не исключено, что и игру с «Таразом» пропустит. А вот капитан шымкентского клуба Азат Нургалиев должен помочь своим партнерам.

В нынешнем сезоне Танат Нусербаев забил два гола в четырех матчах за южан.