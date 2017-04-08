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8 апреля 2017, 11:11 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Участие Таната Нусербаева в матче пятого тура КПЛ с «Таразом» находится под вопросом

Форвард «Ордабасы» Танат Нусербаев может не сыграть в выездном матче с «Таразом» в рамках пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает KazFootball.kz.

Игра в Таразе начнется в 16:00 по времени Астаны. Увеличить
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Во встрече четвертого тура с «Окжетпесом» Танат Нусербаев получил травму и пропустил перенесенный матч 18-го тура против «Тобола». Не исключено, что и игру с «Таразом» пропустит. А вот капитан шымкентского клуба Азат Нургалиев должен помочь своим партнерам.

В нынешнем сезоне Танат Нусербаев забил два гола в четырех матчах за южан.

Отметим, что все игры пятого тура премьер-лиги пройдут в один день — 8 апреля. Поединок «Тараз» — «Ордабасы» начнется в 16:00 по времени Астаны.

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