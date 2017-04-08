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8 апреля 2017, 0:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Делф выразил желание остаться в «Манчестер Сити»

Полузащитник Фабиан Делф заявил о желании остаться в «Манчестер Сити», даже несмотря на отсутствие игровой практики.

В этом сезоне 27-летний Делф впервые вышел в стартовом составе «горожан» в матче 31-го тура АПЛ с «Челси» (1:2) и был удостоен похвалы главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Когда Делфа спросили, надеется ли он остаться в «Манчестер Сити» в следующем сезоне, он ответил: «Да, конечно».

«Я работаю с лучшими тренерами и игроками в мире. Конечно, я хотел бы быть частью этого. Посмотрим, что произойдёт в конце сезона», — цитирует Делфа The Independent.

В сезоне-2016/17 полузащитник принял участие в английском чемпионате, проведя на поле 129 минут.

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