Делф выразил желание остаться в «Манчестер Сити»
Полузащитник Фабиан Делф заявил о желании остаться в «Манчестер Сити», даже несмотря на отсутствие игровой практики.
В этом сезоне 27-летний Делф впервые вышел в стартовом составе «горожан» в матче 31-го тура АПЛ с «Челси» (1:2) и был удостоен похвалы главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
Когда Делфа спросили, надеется ли он остаться в «Манчестер Сити» в следующем сезоне, он ответил: «Да, конечно».
«Я работаю с лучшими тренерами и игроками в мире. Конечно, я хотел бы быть частью этого. Посмотрим, что произойдёт в конце сезона», — цитирует Делфа The Independent.
В сезоне-2016/17 полузащитник принял участие в английском чемпионате, проведя на поле 129 минут.
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