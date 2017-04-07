Дубль Балотелли принёс «Ницце» победу над «Лиллем»

На 14-й минуте Ибрагим Амаду вывел хозяев вперёд, однако уже через три минуты Марио Балотелли сравнял счёт, а в конце первого тайма оформил дубль и принёс гостям победу.



«Ницца» набрала 70 очков и вышла на второе место в турнирной таблице французского первенства, «Лилль» (37) идёт на 13-й позиции.