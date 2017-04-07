Дубль Балотелли принёс «Ницце» победу над «Лиллем»
«Ницца» одержала победу над «Лиллем» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 1:2.
На 14-й минуте Ибрагим Амаду вывел хозяев вперёд, однако уже через три минуты Марио Балотелли сравнял счёт, а в конце первого тайма оформил дубль и принёс гостям победу.
«Ницца» набрала 70 очков и вышла на второе место в турнирной таблице французского первенства, «Лилль» (37) идёт на 13-й позиции.
|7.04.2017 21:45
|основной раунд: 32-й тур
|Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
|Франк Пасси
|Люсьен Фавр
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|3
|22
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Амори Делерю (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter