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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29356642/
7 апреля 2017, 23:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Балотелли принёс «Ницце» победу над «Лиллем»

«Ницца» одержала победу над «Лиллем» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 1:2.

На 14-й минуте Ибрагим Амаду вывел хозяев вперёд, однако уже через три минуты Марио Балотелли сравнял счёт, а в конце первого тайма оформил дубль и принёс гостям победу.

«Ницца» набрала 70 очков и вышла на второе место в турнирной таблице французского первенства, «Лилль» (37) идёт на 13-й позиции.

7.04.2017 21:45 основной раунд: 32-й тур Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Лилль 1:2 Ницца
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Франк Пасси Люсьен Фавр
Голы
14′ Ибраим Амаду 6
9 Марио Балотелли 17′
9 Марио Балотелли 44′
Составы
Винсент Эньеама 1
Себастьян Коршья 2
Франк Берья 18
Хуниор Алонсо 22
Ибраим Амаду 6
Шека 8
Николя Де Превиль 12
Эдер 19
62′ Маркуш Лопеш 17
Анвар Эль-Гази 7
74′ 76′ Рио Мавуба 24
Ив Биссума 21
71′ Ясин Бензиа 9
Рикардо Кишна 10
30 Йоан Кардиналь
20 Максим Ле Маршан
21 Рикарду Перейра
29 Далберт
31 Бонфим Коста Сантос Данте 61′
2 Арно Суке
5 Юнес Беланда
6 Жан-Микаэль Сери
13 Валентен Эйсерик 90′
32 Маланг Сарр
26 Венсан Козьелло 87′
18 Реми Вальтер
9 Марио Балотелли 83′
10 Микаэль Ле Биан
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 7
5 Угловые 3
22 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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