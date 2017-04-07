«Вильярреал» победил «Атлетик» и закрепился на пятом месте в Примере

На 17-й минуте Виктор Руис вывел хозяев вперёд, а три минуты спустя Эмерик Лапорт. В начале второго тайма «жёлтая сумбарина» вновь повела в счёте — отличился Седрик Бакамбу. На 58-й минуте Адриан Лопес сделал счёт 3:1. Больше в этом матче голов забито не было, несмотря на то что у «Вильярреала» был удалён Виктор Руис.



Идущий на пятой строчке в таблице испанского первенства «Вильярреал» теперь опережает занимающий шестое место «Атлетик» на четыре очка.