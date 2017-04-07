«Вильярреал» победил «Атлетик» и закрепился на пятом месте в Примере
В стартовом матче 31-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Атлетик» и одержал победу со счётом 3:1.
На 17-й минуте Виктор Руис вывел хозяев вперёд, а три минуты спустя Эмерик Лапорт. В начале второго тайма «жёлтая сумбарина» вновь повела в счёте — отличился Седрик Бакамбу. На 58-й минуте Адриан Лопес сделал счёт 3:1. Больше в этом матче голов забито не было, несмотря на то что у «Вильярреала» был удалён Виктор Руис.
Идущий на пятой строчке в таблице испанского первенства «Вильярреал» теперь опережает занимающий шестое место «Атлетик» на четыре очка.
|7.04.2017 21:45
|основной раунд: 31-й тур
|Estadio de la Ceramica
|Вильярреал
|3:1
|Атлетик
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Эскриба Фран
|Эрнесто Вальверде
Голы
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Составы
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Статистика
|6
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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