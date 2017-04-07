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7 апреля 2017, 23:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вильярреал» победил «Атлетик» и закрепился на пятом месте в Примере

В стартовом матче 31-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Атлетик» и одержал победу со счётом 3:1.

На 17-й минуте Виктор Руис вывел хозяев вперёд, а три минуты спустя Эмерик Лапорт. В начале второго тайма «жёлтая сумбарина» вновь повела в счёте — отличился Седрик Бакамбу. На 58-й минуте Адриан Лопес сделал счёт 3:1. Больше в этом матче голов забито не было, несмотря на то что у «Вильярреала» был удалён Виктор Руис.

Идущий на пятой строчке в таблице испанского первенства «Вильярреал» теперь опережает занимающий шестое место «Атлетик» на четыре очка.

7.04.2017 21:45 основной раунд: 31-й тур Estadio de la Ceramica
Вильярреал 3:1 Атлетик
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Эскриба Фран Эрнесто Вальверде
Голы
17′ Виктор Руис 6
47′ Седрик Бакамбу (Р. Сориано) 17
58′ Лопес Альварес Адриан (Виктор Руис) 15
4 Эмерик Ляпорт (Б. Эчеварриа) 20′
Составы
90+2′ Морено Андрес Фернандес 13
64′ Перес Марио Гаспар 2
Матео Пабло Музаккьо 5
74′ Виктор Руис 6
Коста Хорда Хауме 11
Мануэль Тригерос 14
53′ Роберто Сориано 20
74′ Бруно Сориано 21
37′ Самуэль Кастильехо 19
Лопес Альварес Адриан 15
76′ Роберто Сольдадо 9
Соберон Альваро Гонсалес 12
53′ 72′ Седрик Бакамбу 17
90+4′ Никола Сансоне 18
26 Кепа Аррисабалага
4 Эмерик Ляпорт 25′
18 Оскар Де Маркос
24 Микель Баленсиага
27 Йерай Альварес
6 Микель Сан-Хосе
22 Эскудеро Рауль Гарсия
20 Ариц Адурис
15 Иньиго Лекуэ 59′
10 Гоньи Икер Муниаин
7 Беньят Эчеварриа 58′ 22′
8 Андер Итурраспе
11 Иньяки Уильямс 81′
14 Маркель Сусаэта
Статистика
6 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
4 Угловые 5
16 Фолы 16
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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