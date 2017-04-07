«Я всегда говорил, что связан с этой командой и этими цветами. Я счастлив здесь, и для меня большая честь быть капитаном “Интера”. Этот клуб в моём сердце. Я говорил много раз и готов повторять это: я болельщик “Интера”, и я хочу остаться здесь навсегда. Я нахожусь в фантастическом городе, в котором я и моя семья прекрасно себя чувствуем. Я не вижу причин что-то менять. Ни сейчас, ни в будущем.



Скудетто в следующем году? Это наша цель и Suning Group (владелец контрольного пакета акций “Интера”. — Прим. “Чемпионата”). Мы хотим снова побеждать для клуба, который заслуживает того, чтобы вновь стать чемпионом, и для болельщиков, которым мы хотим доставить большую радость», — приводит слова 24-летнего аргентинского форварда Football Italia со ссылкой на Guerin Sportivo.