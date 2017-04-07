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7 апреля 2017, 23:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Икарди: Цель «Интера» — выиграть скудетто в следующем году

Капитан «Интера» Мауро Икарди заявил, что готов играть за нерадзурри до конца карьеры, а также подчеркнул, что в следующем сезоне целью команды будет чемпионство.

«Я всегда говорил, что связан с этой командой и этими цветами. Я счастлив здесь, и для меня большая честь быть капитаном “Интера”. Этот клуб в моём сердце. Я говорил много раз и готов повторять это: я болельщик “Интера”, и я хочу остаться здесь навсегда. Я нахожусь в фантастическом городе, в котором я и моя семья прекрасно себя чувствуем. Я не вижу причин что-то менять. Ни сейчас, ни в будущем.

Скудетто в следующем году? Это наша цель и Suning Group (владелец контрольного пакета акций “Интера”. — Прим. “Чемпионата”). Мы хотим снова побеждать для клуба, который заслуживает того, чтобы вновь стать чемпионом, и для болельщиков, которым мы хотим доставить большую радость», — приводит слова 24-летнего аргентинского форварда Football Italia со ссылкой на Guerin Sportivo.

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