«Вердер», ведя с разницей в два мяча, не сумел победить «Айнтрахт»
В стартовом матче 28-го тура немецкой Бундеслиги во Франкфурте местный «Айнтрахт» и «Вердер» сыграли вничью со счётом 2:2.
На 37-й минуте Златко Юнузович вывел команду из Бремена вперёд, а ещё до перерывы Фин Бартельс сделал счёт 2:0. Тем не менее преимущество в два мяча гости удержать не сумели — на 48-й минуте один мяч отыграл Мият Гачинович, а на 73-й Марко Фабиан с пенальти счёт сравнял.
В таблице немецкого первенства «Айнтрахт» (38 очков) располагается на седьмой строчке, а «Вердер» (36) — на 10-й.
|7.04.2017 21:30
|основной раунд: 28-й тур
|Commerzbank-Arena
|Айнтрахт Ф
|2:2
|Вердер
|Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Александр Нури
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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