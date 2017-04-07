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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29356522/
7 апреля 2017, 23:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вердер», ведя с разницей в два мяча, не сумел победить «Айнтрахт»

В стартовом матче 28-го тура немецкой Бундеслиги во Франкфурте местный «Айнтрахт» и «Вердер» сыграли вничью со счётом 2:2.

На 37-й минуте Златко Юнузович вывел команду из Бремена вперёд, а ещё до перерывы Фин Бартельс сделал счёт 2:0. Тем не менее преимущество в два мяча гости удержать не сумели — на 48-й минуте один мяч отыграл Мият Гачинович, а на 73-й Марко Фабиан с пенальти счёт сравнял.

В таблице немецкого первенства «Айнтрахт» (38 очков) располагается на седьмой строчке, а «Вердер» (36) — на 10-й.

7.04.2017 21:30 основной раунд: 28-й тур Commerzbank-Arena
Айнтрахт Ф 2:2 Вердер
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Нико Ковач Александр Нури
Голы
48′ Мият Гачинович (Д. Абраам) 11
73′ Марко Фабиан 10
16 Златко Юнузович (Ф. Кайнц) 37′
22 Фин Бартельс (М. Крузе) 43′
Составы
Лукас Градецки 1
Бастиан Очипка 6
Давид Анхель Абраам 19
Тимоти Чэндлер 22
74′ Марко Фабиан 10
Мият Гачинович 11
Омар Маскарель 39
53′ Анте Ребич 17
45′ Марко Русс 4
Данни Блум 7
68′ Андерсон Ордоньес 29
Мариус Вольф 24
81′ Бранимир Хргота 31
Харис Сеферович 9
42 Феликс Видвальд
2 Сантьяго Гарсия
18 Никлас Мойсандер
23 Теодор Гебреселассие
16 Златко Юнузович
27 Флориан Гриллич
35 Максимилиан Эггештайн
10 Макс Крузе
3 Лука Кальдирола 53′
20 Улиссес Гарсия
13 Милош Велькович 29′ 7′
7 Флориан Кайнц
22 Фин Бартельс 77′ 69′
14 Клаудио Писарро
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 4
4 Угловые 1
19 Фолы 8
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Зарубежного футбола

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