«Вердер», ведя с разницей в два мяча, не сумел победить «Айнтрахт»

На 37-й минуте Златко Юнузович вывел команду из Бремена вперёд, а ещё до перерывы Фин Бартельс сделал счёт 2:0. Тем не менее преимущество в два мяча гости удержать не сумели — на 48-й минуте один мяч отыграл Мият Гачинович, а на 73-й Марко Фабиан с пенальти счёт сравнял.



В таблице немецкого первенства «Айнтрахт» (38 очков) располагается на седьмой строчке, а «Вердер» (36) — на 10-й.