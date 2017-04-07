ФИФА теряет деньги?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ФИФА объявила о потере 369 млн. Долларов США. Кому привычнее считать в евро — 348 млн. евро. Речь идет о 2016-м финансовом годе.

Показатель, представленный руководящим органом мирового футбола, частично (но не полностью) может быть объяснен немалыми судебными издержками, вызванными продолжающимся коррупционным скандалом.

Затраты на юридические услуги выросли 19 до 47 млн. евро. Накладывается это еще и на время, когда ФИФА перешла в отчетности на новый стандарт отчетности о доходах, который называется МСФО 15.

ФИФА заявляет: как по новому стандарту, так и по любому другому методу, 2018 год принесет неплохую прибыль. Это год чемпионата мира, который пройдет в России. Однако в нынешнем году, 2017-м, вновь ожидаются потери.

Организация также потратила деньги на проекты в области развития и гранты, обещанные недавно избранным президентом Джанни Инфантино, а также некие «разовые внеплановые расходы».

Сам Инфантино обошелся мировому футболу в минувшем году в 1,1 млн. евро — это его зарплата за год.

— 2016-й стал поворотным моментом, когда были предприняты первые и важные шаги по восстановлению доверия к организации, — говорит Инфантино. — Это включает в себя использование ответственного и прозрачного способа управления доходами и расходами.