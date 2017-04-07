«Клаудио — мой хороший друг. Я был очень рад увидеться с ним вчера в Кобхэме и поговорить. Для меня вполне нормально спросить что-то о прошлом сезоне, было приятно увидеть его, надеюсь, мы ещё раз увидимся с ним в нынешнем сезоне.



Мы обсудили наш опыт работы в Англии и разные подходы к работе на тренировках, если сравнивать Англию и Италию. Мы хорошо пообщались.

Он мой хороший друг, и я желаю ему всего наилучшего в будущем", — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Chelsea boss Antonio Conte meets Claudio Ranieri at Blues' Cobham training ground <a href="https://t.co/fHkRQ590HD">https://t.co/fHkRQ590HD</a> <a href="https://t.co/xSajcdlxTJ">pic.twitter.com/xSajcdlxTJ</a></p>— Mirror Football (@MirrorFootball) <a href="https://twitter.com/MirrorFootball/status/850391701906698240">7 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>