Конте: Раньери — мой хороший друг, было приятно увидеть его
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своей встрече с бывшим наставником лондонской команды Клаудио Раньери, последним местом работы которого был «Лестер». Встреча итальянских специалистов состоялась на базе синих в Кобхэме.
«Клаудио — мой хороший друг. Я был очень рад увидеться с ним вчера в Кобхэме и поговорить. Для меня вполне нормально спросить
Мы обсудили наш опыт работы в Англии и разные подходы к работе на тренировках, если сравнивать Англию и Италию. Мы хорошо пообщались.
Он мой хороший друг, и я желаю ему всего наилучшего в будущем", — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
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