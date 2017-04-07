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7 апреля 2017, 22:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте: Раньери — мой хороший друг, было приятно увидеть его

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своей встрече с бывшим наставником лондонской команды Клаудио Раньери, последним местом работы которого был «Лестер». Встреча итальянских специалистов состоялась на базе синих в Кобхэме.

«Клаудио — мой хороший друг. Я был очень рад увидеться с ним вчера в Кобхэме и поговорить. Для меня вполне нормально спросить что-то о прошлом сезоне, было приятно увидеть его, надеюсь, мы ещё раз увидимся с ним в нынешнем сезоне.

Мы обсудили наш опыт работы в Англии и разные подходы к работе на тренировках, если сравнивать Англию и Италию. Мы хорошо пообщались.

Он мой хороший друг, и я желаю ему всего наилучшего в будущем", — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

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