Игрок 6-го дивизиона Франции дисквалифицирован на 30 лет за нападение на судью
Футболист французского любительского клуба «Вениссье», имя которого не разглашается, дисквалифицирован на 30 лет за нападение на арбитра, информирует
интернет-портал L’Equipe.
Сообщается, что инцидент произошёл в марте в игре «Вениссье» против клуба «Беллерош» (0:5) в рамках шестого дивизиона чемпионата Франции. В концовке встречи игрок, недовольный очередным решением судьи, набросился на рефери и ударил его по лицу. «Вениссье» сняли с чемпионата и понизили в классе, а ещё одного футболиста клуба за участие в потасовке отстранили от футбола на один год.
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