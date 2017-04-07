Игрок 6-го дивизиона Франции дисквалифицирован на 30 лет за нападение на судью

Сообщается, что инцидент произошёл в марте в игре «Вениссье» против клуба «Беллерош» (0:5) в рамках шестого дивизиона чемпионата Франции. В концовке встречи игрок, недовольный очередным решением судьи, набросился на рефери и ударил его по лицу. «Вениссье» сняли с чемпионата и понизили в классе, а ещё одного футболиста клуба за участие в потасовке отстранили от футбола на один год.