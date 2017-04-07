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7 апреля 2017, 22:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игрок 6-го дивизиона Франции дисквалифицирован на 30 лет за нападение на судью

Футболист французского любительского клуба «Вениссье», имя которого не разглашается, дисквалифицирован на 30 лет за нападение на арбитра, информирует интернет-портал L’Equipe.

Сообщается, что инцидент произошёл в марте в игре «Вениссье» против клуба «Беллерош» (0:5) в рамках шестого дивизиона чемпионата Франции. В концовке встречи игрок, недовольный очередным решением судьи, набросился на рефери и ударил его по лицу. «Вениссье» сняли с чемпионата и понизили в классе, а ещё одного футболиста клуба за участие в потасовке отстранили от футбола на один год.
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