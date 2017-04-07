Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29356026/
7 апреля 2017, 21:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Знаменитая бразильская футболистка Марта продолжит карьеру в США

Знаменитая бразильская футболиста Марта перешла в американский клуб «Орландо Прайд». Как сообщает официальный сайт команды, выступающей в Национальной женской футбольной лиге, контракт с 31-летней Мартой рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Марта признавалась лучшим игроком мира среди женщин по версии ФИФА пять раз за свою карьеру, получая награду с 2006 по 2010 год.

Предыдущим клубом Марты был шведский «Розенгард». За сборную Бразилии она провела 101 матч и забила 105 голов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!