Знаменитая бразильская футболистка Марта продолжит карьеру в США

Марта признавалась лучшим игроком мира среди женщин по версии ФИФА пять раз за свою карьеру, получая награду с 2006 по 2010 год.



Предыдущим клубом Марты был шведский «Розенгард». За сборную Бразилии она провела 101 матч и забила 105 голов.