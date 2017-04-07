Знаменитая бразильская футболистка Марта продолжит карьеру в США
Знаменитая бразильская футболиста Марта перешла в американский клуб «Орландо Прайд». Как сообщает официальный сайт команды, выступающей в Национальной женской футбольной лиге, контракт с 31-летней Мартой рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
Марта признавалась лучшим игроком мира среди женщин по версии ФИФА пять раз за свою карьеру, получая награду с 2006 по 2010 год.
Предыдущим клубом Марты был шведский «Розенгард». За сборную Бразилии она провела 101 матч и забила 105 голов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter