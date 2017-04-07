Вратарь борисовского БАТЭ Денис Щербицкий дисквалифицирован на 3 матча

Инцидент произошел 5 апреля в Бресте во время полуфинального матча Кубка Беларуси «Динамо» (Брест) — БАТЭ, проигранного гостями со счетом 0:2. В одном из эпизодов в конце второго тайма голкипер борисовчан нанес удар ногой форварду динамовцев Идриссу Куяте, и теперь Денису Щербицкому придется пропустить три ближайшие встречи чемпионата Беларуси, первая из которых состоится 9 апреля на поле «Борисов-Арены» против «Минска».

В связи с этим решением АБФФ пресс-служба БАТЭ выступила с заявлением. В нем, в частности, говорится, что клуб не оправдывает поступок своего игрока, но обращает внимание на эпизод, случившийся в самом начале игры в Бресте. На 2-й минуте встречи брестский динамовец Алексей Легчилин сзади прыгнул в ноги Яссе Туоминену, к тому моменту не владевшему мячом, а арбитр обошелся даже без желтой карточки. В результате полученного повреждения финский нападающий не сможет выйти на поле в нескольких играх. БАТЭ надеется, «что руководство АБФФ самым тщательным образом рассмотрит данный момент и даст комментарий по работе дисциплинарного комитета и главного судьи поединка “Динамо” (Брест) — БАТЭ Дениса Щербакова».