Вратарь борисовского БАТЭ Денис Щербицкий дисквалифицирован на 3 матча
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь борисовского БАТЭ Денис Щербицкий дисквалифицирован на три матча за грубое нарушение правил. Такое решение принято сегодня на заседании дисциплинарного комитета ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщили БЕЛТА в
пресс-службе АБФФ.
Инцидент произошел 5 апреля в Бресте во время полуфинального матча Кубка Беларуси «Динамо» (Брест) — БАТЭ, проигранного гостями со счетом 0:2. В одном из эпизодов в конце второго тайма голкипер борисовчан нанес удар ногой форварду динамовцев Идриссу Куяте, и теперь Денису Щербицкому придется пропустить три ближайшие встречи чемпионата Беларуси, первая из которых состоится 9 апреля на поле «Борисов-Арены» против «Минска».
В связи с этим решением АБФФ
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