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7 апреля 2017, 21:43 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Челси» рассчитывает опередить «МЮ» в борьбе за Перишича

Главный тренер «Челси» Антонио Конте готовится к отъезду бельгийского полузащитника Эдена Азара в мадридский «Реал».

Как сообщает Gazzetta dello Sport, итальянский специалист рассматривает возможность приглашения хавбека «Интера» Ивана Перишича, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью посещал матчи сборной Хорватии, где просматривал игру футболиста, и остался ею доволен. Что касается Конте, то он также рассматривает вариант с приобретением нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.

При этом отмечается, что «красные дьяволы» готовы выложить за Перишича 60 млн евро.

В нынешнем сезоне 28-летний хорват провел во всех турнирах за миланский клуб 34 матча, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 25 млн евро, а его контракт с «Интером» рассчитан до 2020 года.

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