По законам военного времени

Эта суббота стала днем проведения шести поединков КПЛ-2017, в которых любопытствующим, право же, будет на что посмотреть.



Взять игру в Кызылорде, где «Кайсар» примет гостей из Костаная. Оба соперника на данный момент находятся в тройке лидеров турнира сильнейшего дивизиона чемпионата нашей страны, и этот поединок, безо всякого сомнения, станет сражением за все шесть очков. «Волкам» в каждой новой своей встрече необходимо доказывать неслучайность собственного впечатляющего старта, «Тоболу», в свою очередь, нужно подтверждать состоятельность своих высоких амбиций. Вкупе все это обещает вылиться в весьма любопытное по содержанию и накалу рандеву.



В Таразе состоится «южное дерби»: местная одноименная с городом команда принимает «Ордабасы». О непростых взаимоотношениях соседей, и футбольных — в том числе, можно рассказывать долго. Но самое главное — на каких бы местах ни находились в турнирной таблице таразцы и шымкентцы, на очном поединке между ними это практически никак не отражается. Здесь уверенно можно прогнозировать запредельную мотивацию соперников и ожесточенную борьбу на каждой пяди поле. Исход предсказать тяжелее.



Интересным противостоянием обещает стать матч в Щучинске между «Окжетпесом» и «Иртышом». Тренерские дуэли Владимира Муханова и Димитара Димитрова почти всегда получаются захватывающими. К тому же в составе павлодарцев есть теперь Серж Бандо Н’Ганбе, которому, думается, найдется, что доказывать своей бывшей команде. Впрочем, и всем остальным кокшетауцам и иртышанам, пожалуй, будет, что предъявить своим визави. А потому действо на поле стадиона «Жаксы» обещает получиться как минимум качественным.

Сложно сказать то же самое о поединке, который состоится на атырауском «Судоремонтнике». Чемпион страны трех последних сезонов «Астана», конечно же, выглядит в этом противостоянии явным фаворитом. «Атырау» все еще мечтает о своей первой победе в КПЛ-2017, но очень сомнительно, что она состоится именно в этом матче. Объективно, столичная дружина сильнее во всех игровых компонентах. И шансы хозяев поля не уйти с него проигравшими выглядят минимальными.



«Актобе» должен обыгрывать на своем поле уральцев — иначе предыдущий успех в Павлодаре все сочтут нелепой случайностью. «Акжайык», конечно, не та команда, которую победить невозможно. Думается, что при всех благоволящих актюбинцам в этой встрече факторах, этот поединок они почти обязаны завершать в свою пользу. У гостей же здесь вся надежда на тренерский талант Вахида Масудова. Сумеет ли этот специалист найти методы эффективного противостояния «Актобе» на его поле в этом «западном дерби»? В любом случае, «Акжайык», конечно, будет стараться зацепиться за очки на выезде. А вот насколько это получится у уральцев, скоро узнаем.



Довольно давно уже перестали называть своеобразным казахстанским дерби матчи «Шахтера» и «Кайрата», двух футбольных клубов с самой богатой в стране историей, — с тех самых пор, кажется, как в Караганде начали делать все возможное для ликвидации славных традиций собственного ФК. Сегодня горняки — в числе аутсайдеров Премьер-Лиги, алматинцы — одни из явных фаворитов соревнования. К тому же кайратовцы невероятно озлоблены своими неудачами в последних турах. Неудачами относительными, конечно, — тот же «Шахтер» счел бы домашнюю ничью с «Иртышом» очень удачным для себя исходом. Но против «Кайрата» у карагандинцев, пусть и в Темиртау, шансы мизерные. Горнякам остается, пожалуй, лишь уповать на госпожу удачу, которая не слишком пока благосклонна к их соперникам в нынешнем чемпионате страны… Однако, посмотрим.



Вот такая ждет нас с вами футбольная субботу. Ожидаемо неординарная.