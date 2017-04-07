«Бенфика» продлила контракт с главным тренером до конца сезона-2019/20
Главный тренер «Бенфики» Руй Витория в пятницу продлил контракт с португальским клубом.
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Предыдущий контракт португальца истекал в июне 2018 года. Руй Витория возглавил «Бенфику» в 2015 году и в первом же сезоне выиграл чемпионат Португалии и Кубок лиги, а в августе завоевал Суперкубок страны.
В текущем первенстве Португалии «Бенфика» после 27 туров занимает первое место, опережая на одно очко «Порту».
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