«Бенфика» продлила контракт с главным тренером до конца сезона-2019/20

Как сообщает пресс-служба «орлов», новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2019/20.



Предыдущий контракт португальца истекал в июне 2018 года. Руй Витория возглавил «Бенфику» в 2015 году и в первом же сезоне выиграл чемпионат Португалии и Кубок лиги, а в августе завоевал Суперкубок страны.

В текущем первенстве Португалии «Бенфика» после 27 туров занимает первое место, опережая на одно очко «Порту».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Rui Vitória renova até 2019/2020! <a href="https://twitter.com/hashtag/EPluribusUnum?src=hash">#EPluribusUnum</a> <a href="https://t.co/rOiaXhX5Hv">pic.twitter.com/rOiaXhX5Hv</a></p>— SL Benfica (@SLBenfica) <a href="https://twitter.com/SLBenfica/status/850386160358752256">7 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>