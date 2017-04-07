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7 апреля 2017, 19:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте опроверг информацию о том, что Пирло может войти в тренерский штаб «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте опроверг информацию о том, что полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло может войти в его тренерский штаб.

Об этом ранее сообщил бывший игрок и тренер «Челси» Рэй Уилкинс, ныне работающий экспертом. По окончании сезона-2016/17 помощник Конте Стив Холланд якобы покинет команду, а на его месте наставник лондонцев хочет видеть итальянца.

«Я слышу много разного. Слухи о Пирло являются странными, поскольку Андреа хочет продолжить игровую карьеру. Поэтому мне непонятно, откуда берутся эти разговоры», — приводит слова Конте talkSPORT.

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