Конте опроверг информацию о том, что Пирло может войти в тренерский штаб «Челси»

Об этом ранее сообщил бывший игрок и тренер «Челси» Рэй Уилкинс, ныне работающий экспертом. По окончании сезона-2016/17 помощник Конте Стив Холланд якобы покинет команду, а на его месте наставник лондонцев хочет видеть итальянца.



«Я слышу много разного. Слухи о Пирло являются странными, поскольку Андреа хочет продолжить игровую карьеру. Поэтому мне непонятно, откуда берутся эти разговоры», — приводит слова Конте talkSPORT.