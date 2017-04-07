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7 апреля 2017, 19:34 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Клубы английской премьер-лиги в 2016 году выплатили агентам более 174 млн фунтов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Клубы английской футбольной премьер-лиги потратили на выплаты агентам в 2016 году более 174 млн фунтов. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Отмечается, что больше всех агентам заплатил «Манчестер Сити» — 26,3 млн фунтов, далее идут «Челси» (25,1 млн фунтов) и «Манчестер Юнайтед» (19 млн фунтов).

В общей сложности клубы всех английских профессиональных лиг потратили на выплаты агентам в 2016 году 220 млн фунтов. По сравнению с 2015 годом эта сумма выросла на 38 процентов, тогда клубы заплатили агентам 160 млн фунтов. В летнее трансферное окно английские клубы потратили на покупку игроков рекордные 1,165 млрд фунтов.

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