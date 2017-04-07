Клубы английской премьер-лиги в 2016 году выплатили агентам более 174 млн фунтов

Отмечается, что больше всех агентам заплатил «Манчестер Сити» — 26,3 млн фунтов, далее идут «Челси» (25,1 млн фунтов) и «Манчестер Юнайтед» (19 млн фунтов).

В общей сложности клубы всех английских профессиональных лиг потратили на выплаты агентам в 2016 году 220 млн фунтов. По сравнению с 2015 годом эта сумма выросла на 38 процентов, тогда клубы заплатили агентам 160 млн фунтов. В летнее трансферное окно английские клубы потратили на покупку игроков рекордные 1,165 млрд фунтов.