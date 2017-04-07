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Матч состоится 21 апреля, в пятницу. Киевляне примут «Шахтер» на «Олимпийском». Начало матча — в 20.00.

Вместо базового дня 26-го тура чемпионата Украины — субботы, 22 апреля — команды встретятся на день раньше. Это связано с подготовкой коллективов к полуфинальным играм Кубка, которые пройдут 26-го числа.