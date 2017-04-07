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7 апреля 2017, 18:48 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Стала известна дата поединка «Динамо» — «Шахтер» второго этапа чемпионата Украины

Дирекция Премьер-лиги утвердила дату следующего очного противостояния грандов украинского футбола — «Динамо» и «Шахтера», сообщает сайт УПЛ.

Украинское <span class=error>Классико</span> пройдет в пятницу 21 апреля на <span class=error>НСК</span> Олимпийский. Увеличить
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Матч состоится 21 апреля, в пятницу. Киевляне примут «Шахтер» на «Олимпийском». Начало матча — в 20.00.

Вместо базового дня 26-го тура чемпионата Украины — субботы, 22 апреля — команды встретятся на день раньше. Это связано с подготовкой коллективов к полуфинальным играм Кубка, которые пройдут 26-го числа.

«Динамо» и «Шахтер» впервые сыграют между собой в рамках второго этапа Премьер-лиги. На данный момент в турнирной таблице их разделяют 14 очков. Не исключено, что победа в классическом дерби гарантирует горнякам чемпионское звание.

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