Стала известна дата поединка «Динамо» — «Шахтер» второго этапа чемпионата Украины
Дирекция
Премьер-лиги утвердила дату следующего очного противостояния грандов украинского футбола — «Динамо» и «Шахтера», сообщает сайт УПЛ.
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Матч состоится 21 апреля, в пятницу. Киевляне примут «Шахтер» на «Олимпийском». Начало матча — в 20.00.
Вместо базового дня 26-го тура чемпионата Украины — субботы, 22 апреля — команды встретятся на день раньше. Это связано с подготовкой коллективов к полуфинальным играм Кубка, которые пройдут 26-го числа.
«Динамо» и «Шахтер» впервые сыграют между собой в рамках второго этапа
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