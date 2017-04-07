Жиру может вернуться в чемпионат Франции по окончании сезона

Отмечается, что новые владельцы клуба, которые уже успели пригласить Димитрия Пайе из «Вест Хэма» и Патриса Эвра из «Ювентуса», хотят видеть в команде нападающего «пушкарей», который недоволен своим положением в английской клубе.

Ранее сообщалось, что 30-летний Жиру может перейти в «Наполи».

На данный момент в его активе 30 матчей, 13 голов и 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2019 года.