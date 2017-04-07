Жозе Моуринью: Мне жаль Мойеса, тяжело пережить увольнение посреди сезона

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Первым делом специалиста спросили о том, что ждет полузащитника «красных дьяволов» Аднана Янузая, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Сандерленд».

«Решение по нему я уже принял, но говорить об этом не имею права», — заявил Моуринью.

Наставник «Юнайтед» высказался о беспроигрышной серии своей команды в чемпионате, отметив, что ему по душе совсем другой сценарий.

«Приятно осознавать, что мы не проигрываем в АПЛ уже на протяжении двадцати матчей. Это фантастический результат. Прекрасно понимаю, что лучше выиграть 5 матчей из 10-ти, и заработать 15 очков, чем сыграть вничью 10 матчей и заработать 10 баллов. В любом случае, в таком чемпионате непросто оставаться непобежденным даже 10 матчей», — сказал Моуринью.

«В следующем году забью еще больше». Мхитарян дал обещание фанатам «МЮ».

Также главный тренер «МЮ» рассказал о состоянии многолетнего лидера команды Уэйна Руни, который в нынешнем сезоне перестал проходить в стартовый состав.

«К сожалению, Руни до сих пор травмирован, и не поможет нашей команде в предстоящей игре. То же самое касается и Криса Смоллинга, а также Хуана Мату. Мне нечего вам сказать, вы итак все знаете», — заявил тренер «МЮ».

Накануне воспитанник клуба Джесси Лингард продлил контракт с клубом, и вот что сказал по этому поводу португальский специалист: «Лингард — англичанин, который прошел путь становления в академии “Юнайтед”. Такие игроки всегда играют важную роль. Думаю, это важное событие для нашей команды. Поздравляю Джесси», — заявил Жозе.

Напоследок у Моуринью спросили об отношении к наставнику «Сандерленда» Дэвиду Мойесу, который был уволен из «МЮ» в апреле 2014 года.