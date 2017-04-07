Мостовой оценил шансы Слуцкого на трудоустройство в Англии

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«Понятное дело, что он готов приступить к работе в английском клубе. Любой тренер без работы готов на все. Сейчас он находится в Англии под крылом Романа Абрамовича, с которым наверняка ведутся какие-то переговоры. Вполне вероятно, что Слуцкому удастся устроиться в клуб из премьер-лиги или чемпионшипа», — сказал Мостовой.

По мнению бывшего футболиста, Слуцкий вернется в Россию, как только получит выгодное предложение. «Если ему завтра позвонят из “Зенита”, то он однозначно вернется в Россию. Одно дело работать у себя дома, где все тебя знают, а другое дело — в Англии, где таких, как ты, еще человек сто, которые хотят возглавить клуб», — добавил Мостовой.

6 апреля Слуцкий выразил готовность возглавить английский клуб.

В начале марта появилась информация, что санкт-петербургский «Зенит» намерен предложить 45-летнему россиянину возглавить команду летом 2017 года.

Слуцкий занимал должность главного тренера ЦСКА на протяжении семи лет (2009−2016), трижды становясь с командой чемпионом России (2013, 2014, 2016).