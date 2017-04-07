«Ливерпуль» из-за травмы лишился до конца сезона одного из своих лидеров
Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане пропустит остаток сезона. Об этом сообщает официальный твиттер английского клуба.
Сенегальцу потребуется операция на колене. Сроки восстановления игрока после нее не уточняются.
Травму Мане получил в матче 30-го тура английской
В этом сезоне 24-летний Мане забил 13 голов и отдал шесть голевых передач в 27 матчах АПЛ. Состав клуба он пополнил летом прошлого года, перейдя из «Саугемптона».
Стоит отметить, что в отсутствии Мане в стартовом составе «Ливерпуль» не выиграл ни одного матча.
На данный момент «Ливерпуль» с 60 очками идет на третьем месте, которое по окончании сезона дает право играть в Лиге чемпионов.
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