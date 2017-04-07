«Ливерпуль» из-за травмы лишился до конца сезона одного из своих лидеров

Сенегальцу потребуется операция на колене. Сроки восстановления игрока после нее не уточняются.

Травму Мане получил в матче 30-го тура английской премьер-лиги против «Эвертона» (3:1). Полузащитник покинул поле на 57-й минуте.

В этом сезоне 24-летний Мане забил 13 голов и отдал шесть голевых передач в 27 матчах АПЛ. Состав клуба он пополнил летом прошлого года, перейдя из «Саугемптона».

Стоит отметить, что в отсутствии Мане в стартовом составе «Ливерпуль» не выиграл ни одного матча.

На данный момент «Ливерпуль» с 60 очками идет на третьем месте, которое по окончании сезона дает право играть в Лиге чемпионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Injury update:<br><br>- "Lallana's better. Not an option yet."<br>- "Henderson on a good way."<br>- "Sadio needs surgery. His season is over." <a href="https://t.co/ipCiBGXUrf">pic.twitter.com/ipCiBGXUrf</a></p>— Liverpool FC (@LFC) <a href="https://twitter.com/LFC/status/850305530157551618">7 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>