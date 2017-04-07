Полузащитник «Атлетико» был ограблен перед дерби с «Реалом»

Как сообщает Football Espana, хавбек «матрасников» находился в своей машине, когда преступник подошел к нему и начал угрожать пистолетом. Отмечается, что грабитель потребовал у футболиста сборной Испании часы стоимостью в 70 тысяч евро.

После этого неизвестный скрылся с места преступления на своем мотоцикле. Сам игрок обратился в полицию с соответствующим заявлением.

Отметим, что завтра, 8 апреля, «Атлетико» проведет гостевой матч с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».