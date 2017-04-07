EUROвыходные: мадридское дерби и немецкая классика
Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе.
ИСПАНИЯ: СИМЕОНЕ НАКРИЧАЛ НА ФАНАТОВ
Вот она, кульминация чемпионской гонки в Испании. «Атлетико» в случае победы в дерби заново поверит в то, что может зацепиться за первое место, но если «матрасники» потеряют очки, то претендентов на титул останется двое. Для «Барселоны» исход дерби тоже важен, ведь она все еще отстает от «Реала», да еще и имеет на игру больше. Ну, а для «Королевского клуба», сейчас, простите за банальность, каждый матч сродни финалу — в течение двух недель мадридцы дважды сыграют с «Баварией» и по разу с «Атлетико» и «Барселоной». В такой ситуации «Реалу» необходима поддержка зрителей, хотя они обычно ведут себя тихо. В прошлой игре с «Реал Сосьедад» главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне даже наорал на собственных болельщиков и сравнил их с чужими: «Ребята, вы что, заснули?! — срывал глотку аргентинец, повернувшись к трибунам. — Доедайте бутерброды и кричите, а то вы выглядите, как фанаты «Реала»! Интересно, поможет ли такая встряска «Атлетико» в дерби?
ГЕРМАНИЯ: ТРАВМИРОВАННЫЙ ПРАЗДНИК
На неделе «Бавария» сенсационно проиграла «Хоффенхайму», потерпев лишь второе поражение в текущем чемпионате. Первое случилось в Дортмунде еще в ноябре, когда Обамеянг забил единственный мяч. Но габонец и другой лидер «Боруссии» Ройс в четверг пропустили тренировку, что всерьез обеспокоило
АНГЛИЯ: МОЙЕС ПРОТИВ «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в
ИТАЛИЯ: НЕАПОЛЬ СПАСАЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
Игуаин уехал из Неаполя, оставив после себя выжженную землю. Оба матча с «Ювентусом» не порадовали «Наполи»: сперва команда Маурицио Сарри потеряла очки в чемпионате, а затем вылетела из Кубка. Теперь неаполитанцы уже не думают о скудетто — им бы место в Лиге чемпионов сохранить! Отрыв от идущего следом «Лацио» составляет всего четыре очка, и в воскресенье «Наполи» пожалует в Рим. «Орлы», в отличие от соперника, на неделе вышли в финал Кубка после победы над «Ромой» по сумме двух матчей и порадовали своего тренера Симоне Индзаги. 5 апреля он отметил день рождения и наверняка хочет продолжения банкета. Поддержит ли команда?
ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ
8 апреля, суббота
«Реал» — «Атлетико». 17.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Бавария» — «Боруссия» Д. 19.30. Стадион «Алльянц Арена».
9 апреля, воскресенье
«Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед». 15.30. «Стэдиум оф Лайт».
«Лацио» — «Наполи». 21.45. Стадион «Олимпико».
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