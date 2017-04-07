EUROвыходные: мадридское дерби и немецкая классика

ИСПАНИЯ: СИМЕОНЕ НАКРИЧАЛ НА ФАНАТОВ

Наставники "Реала" и "Атлетик" Зинедин ЗИДАН (справа) и Диего СИМЕОНЕ. Спорт-Экспресс

Футбол Испания 2016/2017 Тур 31, 8.04.2017, 17:15 -:- Реал Атлетико

Вот она, кульминация чемпионской гонки в Испании. «Атлетико» в случае победы в дерби заново поверит в то, что может зацепиться за первое место, но если «матрасники» потеряют очки, то претендентов на титул останется двое. Для «Барселоны» исход дерби тоже важен, ведь она все еще отстает от «Реала», да еще и имеет на игру больше. Ну, а для «Королевского клуба», сейчас, простите за банальность, каждый матч сродни финалу — в течение двух недель мадридцы дважды сыграют с «Баварией» и по разу с «Атлетико» и «Барселоной». В такой ситуации «Реалу» необходима поддержка зрителей, хотя они обычно ведут себя тихо. В прошлой игре с «Реал Сосьедад» главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне даже наорал на собственных болельщиков и сравнил их с чужими: «Ребята, вы что, заснули?! — срывал глотку аргентинец, повернувшись к трибунам. — Доедайте бутерброды и кричите, а то вы выглядите, как фанаты «Реала»! Интересно, поможет ли такая встряска «Атлетико» в дерби?

ГЕРМАНИЯ: ТРАВМИРОВАННЫЙ ПРАЗДНИК

Вратарь "Баварии" Мануэль НОЙЕР. AFP 2017

Футбол Германия 2016/2017 Тур 28, 8.04.2017, 19:30 -:- Бавария Боруссия Д

На неделе «Бавария» сенсационно проиграла «Хоффенхайму», потерпев лишь второе поражение в текущем чемпионате. Первое случилось в Дортмунде еще в ноябре, когда Обамеянг забил единственный мяч. Но габонец и другой лидер «Боруссии» Ройс в четверг пропустили тренировку, что всерьез обеспокоило желто-черных болельщиков. Оба футболиста рискуют не сыграть в Мюнхене, а ведь в лазарете у дортмундцев и так находятся Гетце, Шмельцер, Дурм и Шюррле. У «Баварии» ситуация с травмированными чуть лучше: Дуглас Коста и Нойер вроде бы готовы вернуться на поле, а Мюллер матч пропустит. Должен сыграть и Левандовски, хотя и он на днях досрочно завершил одну из тренировок, но тут же всех успокоил: «Я в порядке. Буду готов». А сможет ли поляк забить? Winline оценивает эту вероятность коэффициентом 1.56.

АНГЛИЯ: МОЙЕС ПРОТИВ «МЮ»

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид МОЙЕС. AFP 2017

Футбол Англия 2016/2017 Тур 32, 9.04.2017, 15:30 -:- Сандерленд Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в премьер-лиге уже 20 матчей — серия, которую впоследствии будут вспоминать и сравнивать с другими. Но на самом деле гордиться «дьяволам» нечем: они находились на шестом месте до начала этой серии и остаются там и поныне. Все потому, что «МЮ» стал слишком миролюбивым — половина из этих двух десятков игр завершалась вничью. В воскресенье «Юнайтед» наверняка продлит эту серию: «дьяволы» пожалуют в гости к старому знакомому Дэвиду Мойесу, который пока еще тренирует «Сандерленд». «Черные коты» сейчас располагаются на последнем месте, и очередное поражение может стоить шотландцу работы. А оно очень вероятно — Winline предлагает коэффициент 1.35 на победу «МЮ».

ИТАЛИЯ: НЕАПОЛЬ СПАСАЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Капитан "Наполи" Марек ГАМШИК (№17). AFP 2017

Футбол Италия 2016/2017 Тур 31, 9.04.2017, 21:45 -:- Лацио Наполи

Игуаин уехал из Неаполя, оставив после себя выжженную землю. Оба матча с «Ювентусом» не порадовали «Наполи»: сперва команда Маурицио Сарри потеряла очки в чемпионате, а затем вылетела из Кубка. Теперь неаполитанцы уже не думают о скудетто — им бы место в Лиге чемпионов сохранить! Отрыв от идущего следом «Лацио» составляет всего четыре очка, и в воскресенье «Наполи» пожалует в Рим. «Орлы», в отличие от соперника, на неделе вышли в финал Кубка после победы над «Ромой» по сумме двух матчей и порадовали своего тренера Симоне Индзаги. 5 апреля он отметил день рождения и наверняка хочет продолжения банкета. Поддержит ли команда?

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

8 апреля, суббота

«Реал» — «Атлетико». 17.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Бавария» — «Боруссия» Д. 19.30. Стадион «Алльянц Арена».