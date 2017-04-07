Мозес восстановился от травмы и готов помочь «Челси» в матче с «Борнмутом»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что полузащитник Виктор Мозес готов принять участие в матче 32-го тура английской
Премьер-лиги с «Борнмутом».
Мозес пропустил
«Мозес тренировался с нами вчера и сегодня, я должен оценить ситуацию и затем принять оптимальное решение, но он готов сыграть», — цитирует Конте
Других травмированных игроков у синих нет. Матч «Борнмут» — «Челси» состоится в субботу, 8 апреля. Начало — в 19:30 мск.
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