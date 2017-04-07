Мозес восстановился от травмы и готов помочь «Челси» в матче с «Борнмутом»

Мозес пропустил из-за травмы два предыдущих матча синих, когда «Челси» встречался с «Кристал Пэлас» (1:2) и «Манчестер Сити» (2:1), а также не играл за сборную Нигерии.



«Мозес тренировался с нами вчера и сегодня, я должен оценить ситуацию и затем принять оптимальное решение, но он готов сыграть», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».

Других травмированных игроков у синих нет. Матч «Борнмут» — «Челси» состоится в субботу, 8 апреля. Начало — в 19:30 мск.