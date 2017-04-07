Зинедин Зидан: «Реалу» придется рыть землю, чтобы обыграть «Атлетико»

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О предстоящем матче

— Нас ждет непростая игра, — говорит французский специалист. — Не знаю, как поведет себя соперник, но меня это не интересует. Думаю лишь о том, как сыграет моя команда. Конечно, это будет очередной тяжелый матч, в котором мы обязаны будем проявить стойкость. К тому же, не стоит забывать, что это дерби.

В нашей команде избранных нет, — рассказывает наставник «сливочных». — На кону три очка. Посмотрим, кому они достанутся. Мы знаем, что у каждого противостояния есть своя история, но я не думаю, что наше дерби с «Атлетико» сложится также, как и в первой половине сезона. Нам придется рыть землю, чтобы победить, но мы к этому готовы, поскольку наши болельщики хотят увидеть зрелищную игру, — заявил французский специалист.

Об уровне «Атлетико»

— Все говорят, что команда Диего Симеоне прекрасно обороняется. Согласен с этим, но я считаю, что у этого коллектива есть и другие сильные стороны. За последние пять лет «Атлетико» вышел на новый уровень, они показывают хороший футбол. В их составе я бы отметил не только защитников, но и полузащитников, которые могут отдать пас, а также нападающих, прекрасно играющих на втором этаже.

О ряде поражений «Реала» на своем поле

— Почему мы проигрываем «Атлетико» на домашней арене? У меня нет ответа на этот вопрос. Да, к сожалению, так оно и есть, но завтра мы посмотрим, чем закончится наша встреча. Нет, я не жажду мести, моя цель — покончить с этой проблемой. На кону три очка. Нам удалось обыграть «Атлетико» в первом круге, но мы не знаем, как все сложится завтра. Однако, каждый игрок «Реала» счастлив выйти на поле в мадридском дерби, — заявил Зидан.

О Роналду

— Он очень умный игрок, который прекрасно знает, что мне нужно. К тому же, Роналду амбициозный нападающий, а это помогает не только ему. Криштиану феноменален на тренировках, он работает в поте лица. Думаю, он готов к финальной стадии сезона. Конечно, он хочет забивать. Ему нравится роль ключевого игрока, и это хорошо, потому что подобные вещи заразительны для других игроков. Энергия Криштиану заставляет наших парней двигаться вперед, — рассказал Зидан.

О возможных трансферах

— Для нас важен каждый игрок. Это касается не только Бэйла, Бензема и Роналду. Конечно, тренеру всегда тяжело выбрать стартовый состав. Сейчас дела обстоят именно так, а что произойдет по окончании сезона, я не знаю, — сказал Зидан.

О состоянии лидеров

— Мы должны подвести их к решающим матчам в отличном состоянии. Бэйл и Роналду пропустили последние игры «Реала», потому что мы знаем, сколько важных встреч им еще предстоит провести. К тому же, я знаю, на что способны другие игроки «Реала».

О конфликте с Хамесом

— Это нормальные вещи. Такое случается между тренером и игроком. Самое главное то, что у нас одна цель. Наш разговор остался в прошлом, сейчас мы думаем только о матче с «Атлетико», — заявил Зидан.

О Морате

— Повторюсь, каждый игрок важен для нас. Мората помог команде в непростой игре, он хорошо провел встречу и забил свои три мяча, — сказал наставник «сливочных».

О будущем Иско

— Здесь все просто — он счастлив в Мадриде. Мы знаем, что трансферы — часть футбола, но мою команду интересует лишь то, что происходит на поле. Сейчас я спокоен, поскольку Иско сказал мне, что не перейдет в «Барселону», — поведал Зидан.