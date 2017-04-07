Кейн восстановился после травмы и будет готов к матчу с «Уотфордом»

Футболист вернулся к тренировкам с первой командой и может принять участие в матче против «Уотфорда», который состоится 8 апреля. Начало — 14:30 мск.



В то же время встречу точно пропустят вратари Уго Льорис и Михел Ворм, защитник Дэнни Роуз, который приступит к тренировкам в конце апреля. Также «Тоттенхэму» не помогут полузащитники Эрик Ламела, Виктор Ваньяма и Гарри Уинкс.