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7 апреля 2017, 17:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кейн восстановился после травмы и будет готов к матчу с «Уотфордом»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн восстановился после травмы голеностопа и снова готов выйти на поле. Об этом говорится на официальной странице «шпор» в «Твиттере».

Футболист вернулся к тренировкам с первой командой и может принять участие в матче против «Уотфорда», который состоится 8 апреля. Начало — 14:30 мск.

В то же время встречу точно пропустят вратари Уго Льорис и Михел Ворм, защитник Дэнни Роуз, который приступит к тренировкам в конце апреля. Также «Тоттенхэму» не помогут полузащитники Эрик Ламела, Виктор Ваньяма и Гарри Уинкс.

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