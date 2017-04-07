Перрен, выступающий всю карьеру за «Сент-Этьен», продлил контракт с клубом
Капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрен поставил подпись под новым контрактом, сообщает
пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 31-летним французом рассчитано до 2020 года. Отметим, что Перрен является воспитанником «Сент-Этьена» и с 2003 года выступает за первую команду.
— Продление контракта было моей волей и целью, — отметил Перрен. — Переговоры пошли быстро, и я рад, что теперь могу выступать до 2020 года. Игроки, которые проводят всю свою карьеру в одном клубе, становятся все более редкими. Но я особенно горжусь тем, что играю в моем городе, потому что я родился в
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