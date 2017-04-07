Халк и Оскар помогли «Шанхаю СИПГ» обыграть «Шаньдун Лунэн»

В центральном из них «Шанхай СИПГ» обыграл «Шаньдун Лунэн», который выиграл первые три встречи сезона.



Уже на 10-й минуте бывший форвард «Зенита» Халк вывел «Шанхай СИПГ» вперёд, однако в начале второго тайма Паписс Демба Сиссе сравнял счёт (1:1). Победы подопечные Андре Виаш-Боаша добились благодаря голу Вэй Ши-Хао, которому ассистировал Оскар, — 2:1.



В другом матче «Бэйцзин Гоань» с минимальным счётом обыграл «Хэнань Цзянье» — 1:0. Автором единственного гола стал Чжан Чимин. Стоит отметить, что с 49-й минуты гости после удаления Лун Чэна играли вдесятером и пропустили лишь на 76-й минуте.



В последнем матче «Чунцин Лифань» увёз победу из Нанкина, где обыграл «Цзянсу Сунин» (2:1). В составе победителей по голу забили Пен Синьли и Фернандиньо. У хозяев отличился Цзи Сян.