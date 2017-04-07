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7 апреля, пятница

21.45. ВИЛЬЯРРЕАЛ — АТЛЕТИК.

Тур начнется со встречи между обладателями пятой и шестой строчек турнирной таблицы. При этом «Атлетик» побеждал четырежды за последние пять туров, «Вильярреал» же в прошлом туре дома сенсационно уступил «Эйбару», а туром ранее проиграл в гостях «Лас-Пальмасу». Очередная травма Черышева уменьшила возможности для ротации состава «Вильярреала». Однако «Атлетик» неудачно выступает в гостях — лишь 14 набранных очков в 14 выездных играх и… последнее место в чемпионате по количеству забитых мячей на чужих полях. «Вильярреал» остается самой малопропускающей командой турнира, наряду с «Атлетико» — лишь по 23 гола за 30 туров.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,36 Н — 3,28 П2 — 3,21.

8 апреля, суббота

14.00. ЭСПАНЬОЛ — АЛАВЕС.

«Алавес» не забивал «Эспаньолу» ни разу в четырех последних очных матчах. Пытаться исправить этот казус «оружейники» будут без правого латераля Рауля Гарсии — он дисквалифицирован. Также перебрал желтых каточек полузащитник «Эспаньола» Хави Фуэго. «Попугаи» в последнее время здорово выступают на своем поле — три победы подряд. В девяти же последних играх на стадионе «Корнелья» «Эспаньол» одержал семь побед при одной ничьей.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,19 Н — 3,19 П2 — 3,58.

17.15. РЕАЛ — АТЛЕТИКО.

К мадридскому дерби отдохнули Карвахаль, Кроос, Бэйл, Бензема и Роналду — все они пропускали прошлый матч в Леганесе. «Атлетико», напротив, провел прошлый тур основным составом, но матч «индейцев» против «Реал Сосьедада» проходил на сутки ранее. Так что команда Диего Симеоне имела достаточно времени на восстановление.

Последние мадридские дерби были в целом малорезультативными. В шести последних матчах лишь раз какой-либо из команд удавалось забить более одного мяча. Это сделал «Реал» в матче первого круга, разгромив «матрасников» 3:0 с помощью хет-трика Криштиану Роналду. Списки потерь у соперников сейчас не слишком существенны. У «Реала» травмирован только Варан, а у «Атлетико» в списке потерь в основном игроки ротации, а из основных футболистов только Гамейро может пропустить матч, но есть и шансы на его участие в дерби. «Атлетико» подошел к матчу с серией из пяти подряд побед в чемпионате. Ровно столько же выигрышей кряду и у «Реала».

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,78 Н — 3,78 П2 — 4,47.

19.30. СЕВИЛЬЯ — ДЕПОРТИВО.

Команда Хорхе Сампаоли хромает на обе ноги — вылет от «Лестера» в Лиге чемпионов, пять туров без побед в испанском чемпионате, разгром на «Камп Ноу» уже к 31-й минуте посередине недели. «Депортиво» же перестал выигрывать с тех пор, как добыл три очка против… «Барселоны». В трех следующих играх галисийцы не забили ни одного мяча и набрали лишь одно очко. Хотя домашняя ничья против «Гранады» была скорее потерей двух очков.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,54 Н — 4,29 П2 — 5,97.

21.45. МАЛАГА — БАРСЕЛОНА.

Каталонцы приезжают на «Росаледу» без дисквалифицированных Пике и Ракитича. Плюс травмированы Арда Туран и Рафинья. «Малаге» в текущем чемпионате уже довелось отнять у «Барсы» два очка на «Камп Ноу». Нулевую ничью бело-синие удержали, заканчивая матч вдевятером. Сейчас «Барса» в куда лучшем состоянии, чем в ноябре, но сине-гранатовые надеются обойтись малой кровью перед следующим матчем против «Ювентуса» в Турине.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 8,07 Н — 5,34 П2 — 1,35.

9 апреля, воскресенье

13.00. ГРАНАДА — ВАЛЕНСИЯ.

В пользу хозяев — фактор своего поля и дополнительный день на подготовку к игре. «Гранада» набрала в домашних матчах 16 из своих 20 очков и вполне может увеличить их количество по итогам встречи с валенсийцами.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 3,24 Н — 3,43 П2 — 2,22.

17.15. СЕЛЬТА — ЭЙБАР.

«Сельта» вынуждена делать акцент на Лигу Европы, но до первого четвертьфинала еще остаточно времени и нет необходимости давать отдыхать слишком большому количеству основных футболистов. «Эйбар» имеет в текущем чемпионате на шесть очков больше чем «Сельты» и остается полноценным претендентом на попадание в еврокубки.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,30 Н -3,40 П2 — 3,12.

19.30. ОСАСУНА — ЛЕГАНЕС.

«Оасуна» в прошлом туре выиграла в Витории. Это был лишь второй выигрыш наваррцев в чемпионате, причем оба пришлись на выездные матчи. Между тем задача обыграть дома «Леганес» в принципе является решаемой для обладателя двадцатой строчки турнирной таблицы. Тем более что «Леганес» на этой неделе потратил массу сил в битве с «Реалом».

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 3,72 Н — 3,28 П2 — 2,10.

21.45. ЛАС-ПАЛЬМАС — БЕТИС.

«Лас-Пальмасу» пора набирать первые очки после паузы на матчи национальных сборных. Выездные матчи против «Сельты» и «Эйбара» островитяне проиграли за последнюю неделю с одинаковым счетом 1:3. Причем в Эйбаре главные звезды «Лас-Пальмаса» — Боатенг и Хесе — вышли лишь на семидесятых минутах. У них должно быть явно больше сил, чем у защитников «Бетиса». Кстати, севильцы тоже не набрали ни одного очка в двух турах после возобновления чемпионата.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,11 Н — 3,46 П2 — 3,48.

10 апреля, понедельник

21.45. РЕАЛ СОСЬЕДАД — СПОРТИНГ.

В поединке двух северных команд велики потери у обеих команд. Травма Ильярраменди существенно ослабила «Реал Сосьедад» (команда не знает побед на протяжении четырех туров), а у «Спортинга» в лазарете Аморебьета и Мой Гомес, плюс под вопросом участие в матче Вигейры и Чопа.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,49 Н — 4,44 П2 — 6,51.