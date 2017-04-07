Жозе Моуринью: Я человек-спокойствие

«ХОЧУ КУПИТЬ ИГРОКА, НО НЕ МОГУ!»

— Лет десять назад вы признались, что чувствуете себя не в своей тарелке, если команда не побеждает в чемпионате. Так и сейчас?

— Да. Но футбол очень и очень изменился. Понял с годами, что главное в профессии — приспосабливаться к условиям больших команд, жить их проектами. Приходя в «Манчестер Юнайтед», знал все плюсы и минусы. Я должен принимать требования клуба, но не изменять самому себе. Поэтому повторяю то, что уже говорил десять лет назад: победы, награды — лучший инструмент воздействия на команду, на клуб, способ изменения психологии.

— Насколько ценна была для вас февральская победа в финале Кубка лиги над «Саутгемптоном»?

— Очень ценна!

— Но, судя по вашему тогдашнему виду, не скажешь…

— Возможно, я зря так себя вел, как и зря бросался фразами наподобие той, которую вы процитировали. Но я такой, какой есть. Никогда не лицемерю. Говорю прямо в лицо то, что думаю, а иногда даже то, что не думаю, — необходимо завести, подстегнуть людей. Я перешел в «Манчестер Юнайтед» в трудные времена. Но в такой же ситуации оказались и Дэвид Мойес, а потом и Луи ван Гал. Клуб никак не мог пережить расставание с сэром Алексом (Фергюсоном. — Прим. ред.). Но дело даже не в этом.

— А в чем?

— В английском футболе наступили новые времена. Денег в нем очень много — не у двух клубов, как в Испании или Франции, не у одного, как в Германии, а вообще во всех. Ситуация кардинально изменилась. Хочу, к примеру, купить какого-то игрока у «Тоттенхэма», но не могу! Не могу купить ни у «Манчестер Сити», ни у «Арсенала»… Раньше было иначе. Когда работал в «Челси», мы приобрели Шона Райта-Филлипса — лучшего игрока «Манчестер Сити». Потом — Эшли Коула из «Арсенала». Сэр Алекс в свое время купил сильнейшего футболиста «Тоттенхэма» Майкла Кэррика, а потом Димитара Бербатова.

— Хотите сказать, теперь реально приглашать игроков только из самых бедных клубов премьер-лиги или из-за границы?

— Скорее, даже из-за границы. В Англии все клубы богаты, все — активные игроки на рынке. А возьмите пример «Баварии» в Германии. С какого момента они стали побеждать в чемпионате? После того, как в межсезонье купили лучшего игрока «Боруссии» Гетце, в следующем году — Левандовски, затем Хуммельса. Я пришел в команду со славной историей, но в которой назрели перемены. Теперь ни один из клубов — будь то «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» — не способен долго царствовать. Властью надо делиться. Все стало труднее — покупать, выигрывать, творить….

«ГЛАВНОЕ — УМЕНИЕ ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ»

— С чем связаны эти изменения?

— Все находятся под огромным прессом. Влияние СМИ столь мощное, что можно оказаться на улице через полгода после победы в чемпионате — как случилось с Клаудио Раньери. Оттого для меня в работе нет второстепенных направлений. Главная задача — настроить болельщиков на одну волну с командой. Этого не было последние два года. Болельщики были недовольны игрой «МЮ», уходя со стадиона за десять минут до конца матча. Надо было развернуть ситуацию. Осенью у нас случилась серия из четырех ничьих дома, но, встречаясь с «Бернли» (0:0. — Прим. ред.), мы побили рекорд Премьер-лиги по ударам за матч (37. — Прим. ред.). Я хочу, чтобы «Манчестер» играл в атакующий футбол, такой, какой любит болельщик. Хотя это не совсем то, что ожидали от меня. По всеобщему мнению, мои команды отличает прагматичность.

— Эдакий антифутбол…

— (Пауза). Пусть говорят, что хотят. Знаю много клубов, которые играют от обороны, но побеждают, показывают интересный футбол. Приходя в «МЮ», я имел определенный план и сейчас его выполняю.

— Главное, чтобы команда показывала зрелищную игру?

— Совершенно верно. Атакующую, первым номером, с двумя инсайдами, без линии в пять защитников. По крайней мере, надо попытаться так действовать.

— Какова ваша основная тренерская идея?

— Умение адаптироваться, приспосабливаться к клубу, его запросам. Для этого нужны определенные умственные способности. До того как я возглавил «Реал», мадридцы шесть лет не могли преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов. То есть Серхио Рамос — величина! — не знал даже, что такое одна четвертая. В Европе доминировала «Барселона». Как ее победить? В «Интере» была другая история. Миланцы несколько лет становились чемпионами страны. Значит, там другая задача: как выиграть Лигу чемпионов? В 2013 году вернулся в «Челси», который уже три года не мог победить в Премьер-лиге. Как сделать, чтобы команда снова взяла золото? Главное — создать в ней положительную, дружескую атмосферу. В «Манчестере» теперь нет таких личностей, как Гиггз, Скоулз или Рой Кин. Остались Руни и Кэррик, последние из того славного поколения. Вот почему я и пригласил Златана (Ибрагимовича. — Прим. ред.). Пусть он не знает английского, традиций клуба, но у него харизма.

«НЕ ПРОФЕССИЯ, А СУМАСШЕСТВИЕ!»

— Какие качества необходимы тренеру для работы в великом клубе?

— Я сейчас силюсь понять, почему Луис Энрике объявил о скором расставании с «Барселоной». Так же, когда я работал в Мадриде, пытался усвоить мотивы Гвардиолы, который решил уйти оттуда же. По опыту работы в великих клубах — в «Реале», «Интере» и других — могу заявить: если хотите стабильного, продолжительного успеха, надо уметь работать под давлением, фильтровать критику, разные мнения, управлять новым поколением игроков.

— И это говорите вы — Жозе Моуринью, такой тертый калач!

— Да! Играть на «Уэмбли» в финале Кубка лиги — огромная ответственность. Мы с Клодом Пюэлем (главным тренером «Саутгемптона». — Прим. ред.) оказываемся в разных ситуациях. Если удастся победить мне, это будет воспринято как должное. Проиграю — событие из ряда вон. У Пюэля все наоборот. В великих клубах постоянно находишься под прессом. Вернемся к Гвардиоле. Вот что он сказал: «Главное качество, которое должно быть у тренера “Барсы”, — умение пропускать слова мимо ушей». И он абсолютно прав. Проблема в том, что тренеры этого не умеют.

— Объясните.

— Хосеп имел в виду, что слушать надо, но совсем не обязательно ко всему прислушиваться. Нужно быть стойким, готовым принять самое непопулярное решение, не подстраиваться ни под кого,

— Но все же нервы — не железные.

— Вот и я об этом. Поэтому не удивился, когда однажды Гвардиола объявил: «Делаю паузу. Улетаю в Нью-Йорк». Не выглядело странным и решение Луиса Энрике. Для болельщиков футбол — зрелище, для остальных — бизнес. У британских клубов теперь иностранные хозяева. Это уже не те воспитанные англичане, с которыми можно строить долгосрочные планы. В прошлом сезоне меня уволили из «Челси» — через полгода после того, как мы стали чемпионами. То же самое произошло с Раньери в «Лестере». Не профессия стала, а какое-то сумасшествие!

«ВЕНГЕР — ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»

— Сегодня главная проблема для наставника — дефицит времени?

— В случае с Раньери — успех, который невозможно было повторить. Ясно было, в какой ситуации окажется его команда в новом сезоне. Но боссы этого не поняли и уволили такого классного специалиста. Что касается «Манчестера», здесь мне повезло с руководителями: они люди интеллигентные, терпеливые. В начале чемпионата мы проиграли несколько матчей. Но мне сказали: «Работай, мы тебя не торопим».

— В наше время тренер способен проработать в одном клубе двадцать лет или больше, как сэр Алекс или Арсен Венгер?

— Не думаю. Венгер — последний из могикан. Больше мы не увидим специалистов, которые тренировали бы команду больше семи, максимум десяти лет. Дело не только в клубах, но и в самих тренерах. Новая поросль — я не очень в них верю.

— Как Моуринью-человек ладит с Моуринью-тренером?

— Не очень. Стараюсь быть спокойнее, скромнее и отключаться, когда надо. Могу теперь прийти домой и не смотреть футбол по телевизору. А в начале карьеры не мог, работал 24 часа в сутки. Сегодня победа для меня — не запредельное счастье, поражение — не катастрофа. И, полагаю, это спокойствие передается помощникам и игрокам. Но амбиции все те же. Умение и профессионализм никуда не делись. Просто лучше умею контролировать себя.

— Контролировать эмоции?

— Я умею их скрывать. После финала Кубка лиги я находился на седьмом небе от счастья. Но разве по мне это было видно? Не хотел, чтобы на мне акцентировали внимание, лучше пусть показывают радость фанатов и футболистов. А вот в раздевалке — другое дело. Тут можно было расслабиться. В том финальном матче случались эпизоды, когда мне не нравилась игра команды, однако старался сохранять спокойствие, передавать его ребятам. В этом плане я изменился в лучшую сторону.

«НАЧНЕШЬ ЗАПРЕЩАТЬ — СКАЖУТ: «РЕТРОГРАД»

— А как изменились ваши тренерские взгляды за последние двадцать лет?

— Пришлось подстраиваться под новое поколение игроков. Большая разница — работать с Фрэнком Лэмпардом, который в 23 года был уже мужиком, настоящим профессионалом, и с нынешними 23-летними. Они, по сути, еще дети. Я их так и называю: не «men», а «boys». Малыши с соответствующим окружением, мешающим и им в жизни, и мне в работе. Десять лет назад никто из футболистов не брал ноутбуки в раздевалку. Сейчас — пожалуйста! Но ничего не поделаешь. Начнешь запрещать — возникнут конфликты. Скажут: «Не тренер, а ретроград, «каменный век». Общаясь с сыном и дочкой, я стал понимать современную молодежь и несколько скорректировал методику.

— Как еще изменился футбол в последние годы?

— Начало моей карьеры совпало с массовым приходом в клубы иностранцев. В один момент вдруг замечаешь: в раздевалке игроки десятка национальностей, культур, религий. Когда работал помощником Бобби Робсона в «Порту», там было 19 португальцев, один бразилец, один аргентинец — и все! А за следующие 10−15 лет произошел взрыв глобализации. Но я это относительно легко пережил, ведь говорю на многих языках — французском, испанском, английском, итальянском. Оттого с ребятами были довольно тесные отношения. Единственное, что я никогда не мог принять, — расизм! В общем, коллективы у меня получались сплоченные. Но вдруг эта глобализация пошла прахом. И сейчас все закрытые, обособленные. С такими людьми надо работать, влезать в их шкуру.

«ЗНАТЬ БЫ, КАКОЙ ОНИ СЮРПРИЗ ПОДГОТОВИЛИ!»

— Говорят, вы очень тщательно готовите команды к матчам. Обговариваете все возможные ситуации, как действовать при одном счете, при другом…

— В подготовке есть два момента: тактический и психологический. С тактикой все ясно — надо донести до ребят, что хочу. Взять, к примеру, этот финал Кубка Лиги. Говорю ребятам: «Вот, как обычно играет “Саутгемптон”. Давайте разберем детально». Но команда-то эта две недели перед матчем была на сборах в Испании. Там только тренировалась, не играла. Тихо, спокойно, вдалеке от журналистов. Мы же за это время сыграли четыре матча. А они эти две недели были в Испании, просекаете? И что, разве не могли приготовить нам какой-то сюрприз? Знать бы, какой! Вот, над чем приходиться ломать голову. Рассматриваешь все возможные варианты. Тадич может сыграть на этом месте, а может и на другом. Они могут сыграть четыре в одной линии, с одним хавом под нападающим или… Надо все тактические варианты предвидеть, во всех нюансах.

— А психологический момент?

— Чем больше в команде взаимопонимания, чем сплоченнее она, тем легче. Есть такие психологические упражнения, когда пытаешься воздействовать на человека, на его сознание. Это довольно эффективный метод, особенно когда в команде много личностей, готовых на такого рода тренинги. В «Интере» в этом плане я чувствовал себя как рыба в воде. Такие игроки были! Матерацци, Кордоба, Ибрагимович, Милито, Тьяго Мотта… Эти парни слушали меня во всем. А если в команде игроки не такого высокого уровня — с ними уже другая работа. Это я к тому, что перед тем, как выбрать путь, надо понять, с кем пойдешь по этому пути. Очень важен этот личностный момент.

«ЕСЛИ РАЗДРАЖЕН, БЬЮ ПО БУТЫЛКАМ»

— Вы никогда относились серьезно к такому показателю как владение мячом…

— Не правда. В этом году почти во всех матчах у нас потрясающий процент владения мячом. Здесь все зависит от технического уровня игроков. Люди часто путают понятия: владение мячом и результативность. Но главное — это результат. «Реал» при мне побил рекорд результативности испанского чемпионата — забили за сезон 121 гол (2011/12). Мы были лучшими в движении, в отборе. Криштиано Роналду было 27 лет, Ди Марии — 23, Бензема и Игуаину — 23−24. Эта команда громила всех подряд. Но «Манчестер Юнайтед» — другая история. Игроки не такие быстрые, поэтому здесь на первый план выходит владение мячом. Златан Ибрагимович долго не расстается с мячом — это его манера. Эррера, Погба и Каррик — такие же. Иногда в последние минут двадцать матча я пытаюсь изменить рисунок игры и выпускаю Маркуса Рэшфорда. Но в принципе, строю игру команды, исходя из стиля игроков.

— Но в чем фишка Моуринью-тренера?

— Вы меня еще не спросили, почему, в какой бы стране я ни работал, везде выигрывал чемпионат. Я вам отвечу: потому что везде умел приспосабливаться. Моя команда играет в тот футбол, который больше всего подходит тому или другому набору игроков. Это же так просто! Если бы я пытался строить игру «Манчестер Юнайтед» на контратаках — сел бы в лужу. Но если в команде — дриблеры, все устремлены в атаку, бесшабашные такие, а я им навязываю контроль мяча — да я просто связываю из по руками и ногам! Представляете, как я бы говорил реактивному Ди Мария: «Не передерживай мяч, играй в касание, главное — не потерять мяч…» Нет, пусть играет так, как в его природе.

— Айтор Каранка, ваша правая рука в «Реале», рассказывал, что вы предпочитаете работать с такими помощниками, которые спорят…

— (Прерывает.) Абсолютно верно! Мне нужны не те, кто согласен со мной во всем — «да-да-да», а люди с собственным мнением. Пусть даже это мнение не совпадает с моим. Хотя часто говорю ассистентам: «Во время матча не мешайте!» Не люблю, когда рядом кто-то говорит. Полагаюсь на свои опыт, знания, интуицию. А вот потом в течение недели готов выслушать мнения, критику, ответить на все вопросы, объяснить, почему поступил так или эдак. Так в «Барселоне» работал ван Гал — я научился у него.