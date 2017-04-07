Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29352585/
7 апреля 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Главный тренер «Сампдории» Джампаоло продлил контракт с итальянским футбольным клубом

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло продлил контракт с генуэзской командой, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Как сообщается, новое соглашение специалиста с «Сампдорией» рассчитано сроком до 30 июня 2020 года.

Джампаоло возглавил генуэзскую команду летом 2016 года. Под его руководством «Сампдория» идет на девятом месте в таблице серии А, имея в активе 44 очка после 30 туров. До «Сампдории» специалист был главным тренером в «Кальяри», «Сиене», «Катанье», «Чезене», «Брешии», «Кремонезе» и «Эмполи».

Сампдория
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко