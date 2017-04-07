Главный тренер «Сампдории» Джампаоло продлил контракт с итальянским футбольным клубом
Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло продлил контракт с генуэзской командой, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Как сообщается, новое соглашение специалиста с «Сампдорией» рассчитано сроком до 30 июня 2020 года.
Джампаоло возглавил генуэзскую команду летом 2016 года. Под его руководством «Сампдория» идет на девятом месте в таблице серии А, имея в активе 44 очка после 30 туров. До «Сампдории» специалист был главным тренером в «Кальяри», «Сиене», «Катанье», «Чезене», «Брешии», «Кремонезе» и «Эмполи».
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